L'enceinte nomade Sonos Move 2 est officielle avec un son stéréo

Après avoir fait été divulguée en avant-première par The Verge le mois dernier, la Sonos Move 2 est officielle. La deuxième génération d'enceinte portable Move offre une autonomie de 24 heures, soit plus du double de la première version, ainsi que la prise en charge de l'audio stéréo, la connectivité audio line-in et bien plus encore. Attention au prix, il faudra mettre près de 500 euros !

Découvrez la Sonos Move 2

Sur son site internet, Sonos confirme que la Move 2 offre une autonomie de 24 heures, contre 10 heures pour le modèle original, mais surtout que la Move 2 passe au son stéréo. Sonos affirme que le Move 2 est doté d'une "architecture acoustique entièrement revue" avec deux tweeters et un woofer réglé avec précision. Déjà que la Move 1 était au top niveau son, cette nouvelle version devrait être incroyable.

Voici ce qu'a déclaré Patrick Spence, responsable chez Sonos :

Depuis son lancement en 2019, le Sonos Move est le best-seller incontesté dans sa catégorie, un succès qu'il doit à son design, son caractère polyvalent et un son puissant. Nous nous efforçons de créer des expériences sonores qui inspirent des liens plus profonds, quelles que soient les personnes où l'endroit où nous nous trouvons. En réinventant notre enceinte la plus populaire pour la doter d'un son stéréo, ainsi que de l'acoustique nouvelle génération et du design introduits avec la gamme Era, le Sonos Move 2 représente un pas de plus dans l'accomplissement de notre engagement en faveur d'une expérience d'écoute immersive.

La Move 2 ne s'arrête pas là, puisqu'elle est dotée d'un port USB-C qui peut recharger l'enceinte elle-même ou être utilisé pour recharger tout autre appareil que vous connectez, comme votre iPhone. Le port USB-C du Move 2 prend également en charge la lecture audio en entrée de ligne. Il vous suffit de vous procurer l'adaptateur d'entrée de ligne Sonos, qui s'achète séparément, en même temps que l'enceinte elle-même.



La nouvelle Sonos Move 2 est également plus polyvalente que jamais avec l'arrivée du multi-room en Bluetooth. Cela signifie que lorsque vous jouez quelque chose via Bluetooth sur le Move 2, vous pouvez synchroniser cette lecture avec le reste de votre système Sonos. Pour les clients Apple, la Move 2 est évidemment compatible AirPlay 2, ce qui n'est pas négligeable.



De plus, la Move 2 supporte toujours la technologie Trueplay de l'entreprise, qui permet d'obtenir les meilleures performances acoustiques en fonction de la pièce ou de l'environnement dans lequel vous utilisez le haut-parleur.

Compte tenu de l'utilisation nomade qui sera faite du Move 2, Sonos mise gros sur sa durabilité.

Avec son design ultra durable et son indice de protection IP56, le Move 2 est conçu pour résister aux chutes accidentelles, aux éclaboussures, à la pluie, à la saleté et au soleil.



En outre, sachez que la Move 2 réduit la consommation d'énergie en mode veille de plus de 40 % et qu'elle est disponible en couleur olive, ainsi qu'en noir et blanc.

Prix et disponibilité du Sonos Move 2

Toutes ces améliorations ont cependant un prix. Si le premier modèle était vendu 449 euros, la Sonos Move 2 sera vendue au prix de 499 € lors de sa sortie le 20 septembre. Les précommandes sont ouvertes sur le site internet de l'entreprise et l'enceinte sera bientôt sur Amazon.

