La Sonos Move 2 arrive avec une tonne de nouveautés (Wi-Fi 6, son stéréo, etc)

Dans les semaines à venir, Sonos prévoit de lancer son dernier haut-parleur portable, le Move 2. Bien que son arrivée ne coïncide pas avec le pic de la saison estivale, les informations obtenues par un confrère indiquent que cet appareil promet des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, la Sonos Move sortie en 2019.

Sonos Move 2

Voici un récapitulatif des caractéristiques clés et améliorations de cette nouvelle génération du Move 2, dont les détails ont été divulgués par The Verge au cours des derniers mois :

Conception et fabrication : De conception similaire au modèle de première génération, le Move 2 pèse plus de deux kilos et conserve la résistance à la poussière et à l'eau IP56. Des matériaux absorbant les chocs sont à nouveau inclus pour protéger l'appareil contre les chutes et les chocs accidentels.

: De conception similaire au modèle de première génération, le Move 2 pèse plus de deux kilos et conserve la résistance à la poussière et à l'eau IP56. Des matériaux absorbant les chocs sont à nouveau inclus pour protéger l'appareil contre les chutes et les chocs accidentels. Performances audio : L'amélioration la plus significative est le passage d'une lecture mono à une véritable lecture stéréo, grâce à l'inclusion de tweeters à double angle. Le Move original n'en avait qu'un. Un haut-parleur de graves gère les basses fréquences et la fonction Trueplay automatique optimise à nouveau le son du Move 2 chaque fois que vous le changez de position.

: L'amélioration la plus significative est le passage d'une lecture mono à une véritable lecture stéréo, grâce à l'inclusion de tweeters à double angle. Le Move original n'en avait qu'un. Un haut-parleur de graves gère les basses fréquences et la fonction Trueplay automatique optimise à nouveau le son du Move 2 chaque fois que vous le changez de position. Autonomie : Le Move 2 devrait permettre une lecture continue jusqu'à 24 heures, soit bien plus que les 10 heures de la première génération du Move. Grâce à une batterie remplaçable et à des modifications de conception visant à consommer moins d'énergie en mode veille, le Move 2 vise à améliorer l'autonomie en mode veille.

: Le Move 2 devrait permettre une lecture continue jusqu'à 24 heures, soit bien plus que les 10 heures de la première génération du Move. Grâce à une batterie remplaçable et à des modifications de conception visant à consommer moins d'énergie en mode veille, le Move 2 vise à améliorer l'autonomie en mode veille. Connectivité et commandes : La nouvelle enceinte prendra en charge l'audio en entrée de ligne via son port USB-C et permettra de recharger les appareils mobiles via le même port. Les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 ont été intégrées, et un nouvel interrupteur permet de désactiver les microphones de l'assistant vocal. Contrairement à l'original, le Move 2 diffusera l'audio Bluetooth sur le reste de votre système Sonos lorsque vous êtes à la maison.

: La nouvelle enceinte prendra en charge l'audio en entrée de ligne via son port USB-C et permettra de recharger les appareils mobiles via le même port. Les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 ont été intégrées, et un nouvel interrupteur permet de désactiver les microphones de l'assistant vocal. Contrairement à l'original, le Move 2 diffusera l'audio Bluetooth sur le reste de votre système Sonos lorsque vous êtes à la maison. Améliorations supplémentaires : La station de recharge sans fil dispose désormais d'un adaptateur d'alimentation amovible, et Sonos a également introduit de nouvelles commandes reprises des Era 100 et 300, notamment un curseur de volume dédié.

: La station de recharge sans fil dispose désormais d'un adaptateur d'alimentation amovible, et Sonos a également introduit de nouvelles commandes reprises des Era 100 et 300, notamment un curseur de volume dédié. Couleurs et prix : Le Move 2 sera disponible en trois couleurs : noir, blanc et une nouvelle option olive. Son prix de 449 $ aux États-Unis représente une augmentation de 50 $ par rapport au prix de vente conseillé de l'original. Le prix devrait également augmenter en France à 499 euros.

Le Move 1 a gagné en popularité grâce à sa polyvalence et à sa qualité sonore impressionnante, et Sonos semble s'appuyer sur ce succès pour passer à la vitesse supérieure. L'ajout d'un son stéréo et d'une autonomie de batterie prolongée place le Move 2 au premier rang du marché des haut-parleurs portables.



Si la marque américaine a raté le coche de l'été pour son enceinte nomade, elle devrait arriver à point nommer pour les cadeaux de Noël. Encore faut-il pouvoir mettre 500 euros...