HomePod 2 : la paire stéréo est impossible avec un HomePod 1 ou mini

À travers un communiqué de presse publié aujourd'hui à 15h, Apple a fait renaître de ses cendres le HomePod classique, le gros format avait été abandonné suite à des ventes extrêmement décevantes. Le HomePod 2 se veut plus moderne, avec plus de fonctionnalités et de capteurs internes. Si jusqu'ici, le HomePod 2 paraît parfait, il a un gigantesque inconvénient qui va probablement décourager de nombreux clients à passer à la caisse.

Pas de jumelage stéréo avec les autres HomePod

Nous y sommes. Le HomePod 2 est enfin une réalité, Apple a décidé de se relancer sur le marché des enceintes connectées haut de gamme aux caractéristiques et performances audio irréprochables. Après avoir essuyé un premier échec avec la première génération de HomePod, Apple proposera dès le 3 février un HomePod 2 avec une tonne de nouveautés et une expérience audio encore plus poussée.



Dans l'annonce qu'a faite Apple, tout est beau et merveilleux, cependant quand on regarde de plus près, ce nouvel HomePod a un handicap de taille : il sera impossible de l'associer avec un HomePod 1 ou un HomePod mini afin de créer un jumelage stéréo pour le son d'une TV par exemple.

Comme l'explique Apple en fin de son communiqué de presse, si vous souhaitez créer une paire stéréo avec votre HomePod 2 fraîchement acquis, il faudra obligatoirement acheter un second HomePod 2, autrement dit, dépenser 349€ en plus !



L'entreprise précise ouvertement qu'il est impossible de créer un jumelage stéréo entre un HomePod 2 et un autre modèle de HomePod. Pour se justifier et éviter les critiques, Apple assure que cela n'est pas nouveau, ça existe en réalité depuis le début du lancement de la gamme HomePod, il a toujours fallu 2 HomePod identiques pour créer une paire stéréo.



Un point faible qui va probablement décevoir beaucoup de clients qui s'apprêtaient à acheter le HomePod 2 et qui imaginait déjà s'en servir pour le son de leur TV avec le HomePod 1 acquis il y a quelques années. Ce qui est tout de même frustrant, c'est qu'Apple n'explique pas pourquoi cela n'est pas possible, on ne saura jamais s'il s'agit d'une limite technique ou d'un bridage volontaire visant à inciter les clients à acheter deux HomePod au lieu d'un seul.



Le nouveau HomePod peut être commandé en ligne sur le site Apple et dans l'application Apple Store à partir d'aujourd'hui, avec une disponibilité dès le vendredi 3 février.