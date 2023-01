HomePod 2 : il intègrera un capteur de température et d'humidité

Mais que s'est-il passé cet après-midi ? Alors qu'on pensait que le gros HomePod était définitivement terminé après l'arrêt de commercialisation suite aux ventes catastrophiques, Apple a décidé de faire revivre son enceinte connectée haut de gamme. Le géant californien a présenté tout à l'heure le HomePod 2, un nouveau modèle qui intègre deux capteurs surprenants !

Le HomePod 2 a un capteur de température et d'humidité

Le premier HomePod permettait d'écouter de la musique et d'interagir avec l'assistant vocal Siri, une approche normale pour une enceinte connectée. Cependant, Apple a décidé de bouleverser les choses avec la deuxième génération du HomePod, les utilisateurs pourront se servir de capteurs dédiés à la prise de température et d'humidité.



Cette avancée fort sympathique pour une enceinte connectée permettra aux clients de connaître la température à leur domicile, le taux d'humidité ou encore de créer des automatisations avec d'autres appareils connectés dans l'application Maison. Par exemple, il sera possible de demander à un chauffage connecté ou un ventilateur de s'activer et de suspendre son activité en fonction de la température de la pièce où est installé le HomePod.

Selon Apple, les capacités de détection de la température et de l'humidité du HomePod sont conçues pour être utilisées à l'intérieur uniquement, dans des environnements résidentiels où la température ambiante est comprise entre 15 et 30 degrés et l'humidité relative entre 30 et 70%.



Apple averti tout de fois les consommateurs sur un détail important qui peut décevoir à propos du capteur de température : lors de la lecture de musique à un niveau élevé pendant une longue durée, les résultats du capteur de température pourront être erronés de quelques degrés. En effet, quand vous écoutez de la musique avec un volume élevé, le HomePod a tendance à chauffer en interne, ce qui apportera une confusion au capteur de température.

Dernier point à connaître, il semble que le HomePod ait besoin d'un certain temps après son premier démarrage afin de calibrer ses capteurs, les premiers résultats apparaîtront quelques heures après l'installation, il faudra s'armer d'un peu de patience et ne pas se dire immédiatement "on m'a envoyé un HomePod défectueux".