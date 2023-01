Le HomePod mini activera bientôt son capteur de température et la reconnaissance sonore

L'une des caractéristiques du nouveau HomePod 2, le gros modèle, est un capteur de température et d'humidité intégré. Il s'avère que cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour les utilisateurs de l'actuel HomePod mini, Apple ayant prévu le coup en cachant un capteur dans l'enceinte intelligente. Une future mise à jour logicielle ajoutera également la prise en charge de la fonction de reconnaissance sonore...

Un capteur de température et d'humidité

Nous rapportions (via Bloomberg) il y a presque deux ans que le HomePod mini comprenait un capteur de température et d'humidité qui n'était pas utilisé. Le rapport de l'époque expliquait que le capteur pourrait être activé par une mise à jour logicielle, et c'est exactement ce qu'Apple est en train de faire.



Apple a mis à jour son site pour le HomePod mini afin d'annoncer le capteur de température et d'humidité pour la première fois. Auparavant, l'entreprise n'avait même pas reconnu l'existence de ce composant. Apple présente le capteur de température et d'humidité comme l'une des façons dont le HomePod mini peut servir de "hub domestique intelligent".



Les clients pourraient en profiter très prochainement, puisqu'Apple a prévu de publier iOS 16.3 la semaine prochaine, en amont de la sortie du HomePod 2. Il serait logique que la nouvelle version logicielle prenne en charge le HomePod mini. L'activation du capteur permettra d'exposer les données de température et d'humidité aux utilisateurs via l'app Maison.

La reconnaissance sonore

Apple indique également que le HomePod mini prendra bientôt en charge la reconnaissance sonore, une fonctionnalité également présentée par Apple comme une fonctionnalité pour le nouveau HomePod de taille normale. Cette fonctionnalité, cependant, est attendue pour la fin du second trimestre, ce qui suggère qu'il faudra attendre iOS 16.4 ou 16.5.



Sur le gros HomePod, la reconnaissance sonore peut écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et envoyer une notification directement à votre iPhone si un son est identifié.



Au final, pourquoi acheter un HomePod à 349 euros alors que le Mini fait le travail à 99 euros ?