HomePod OS 16.3 ajoute la détection de l'humidité et de la température au HomePod mini

Apple a publié une nouvelle version bêta du logiciel HomePod 16.3, qui accompagnera les versions iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 et macOS Ventura 12.3. La mise à jour ajoute la prise en charge des nouvelles fonctionnalités pour les HomePod et HomePod mini qui ont été annoncées parallèlement à l'introduction de la deuxième génération de HomePod.

Les nouveautés pour les HomePod

La plus grande nouveauté du logiciel HomePod OS 16.3 n'est autre que la prise en charge de la détection de la température et de l'humidité, à la fois sur le HomePod mini et sur le HomePod 2.



Comme nous l'avons souligné hier soir, le HomePod mini dispose d'un capteur de température et d'humidité caché qu'Apple active enfin, ce qui permet d'utiliser les paramètres de température et d'humidité à des fins de domotique et d'activation des appareils selon les scénarios définis.

Autre changement, les sons ambiants ont été remastérisés pour être plus immersifs et peuvent être ajoutés aux scènes, aux automatismes et aux alarmes dans l'application Maison, et des automatismes récurrents peuvent être configurés à l'aide de commandes Siri. Apple a également ajouté une tonalité de confirmation unique qui sera diffusée lorsque des demandes de maison intelligente sont promulguées pour des accessoires situés dans une autre pièce ou qui ne présentent pas de changement visible. L'intégration de Localiser pour HomePod vous permet également de demander à Siri l'emplacement de vos amis et de votre famille.



Pour les modèles HomePod plus grands de première et deuxième génération, un réglage audio optimisé offre une meilleure clarté pour le contenu parlé comme les podcasts et les livres audio, et sur le HomePod original, il y a des commandes de volume mises à jour pour des réglages plus granulaires à des volumes plus faibles.

La version 16.3 du logiciel HomePod prend en charge de nouvelles fonctionnalités pour votre HomePod. Cette mise à jour comprend également des corrections de bogues et des améliorations de la stabilité.

La détection de la température et de l'humidité mesure votre climat intérieur avec HomePod (2e génération) et HomePod mini.

Les sons ambiants remastérisés sont plus immersifs et peuvent désormais être ajoutés aux scènes, aux automatismes et aux alarmes dans l'app Home.

Find My on HomePod vous permet désormais de demander à Siri l'emplacement de vos amis et de votre famille, s'ils l'ont partagé avec vous Les automatismes récurrents de Home peuvent être configurés en utilisant uniquement votre voix

Siri émet désormais une tonalité de confirmation pour indiquer que les demandes de la maison intelligente ont été effectuées pour les accessoires qui ne présentent pas de changement visible ou qui sont situés dans une autre pièce.

Le réglage audio optimise le contenu parlé, comme les podcasts, pour une clarté encore plus grande sur HomePod (2e génération) et HomePod (1re génération).

La mise à jour des commandes de volume sur HomePod (1ère génération) vous permet d'effectuer des réglages plus précis à des volumes plus faibles.



La mise à jour HomePod 16.3 devrait être rendue publique dans le courant de la semaine prochaine, et elle pourra être installée sur les HomePods utilisant des appareils fonctionnant sous iOS 16.3, iPadOS 16.3 ou macOS Ventura 13.2. Les mises à jour apporteront de nouvelles fonctionnalités aux HomePods existants, et activeront des fonctionnalités pour le HomePod 2023 qui sera lancé le 3 février.