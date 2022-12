Le HomePod mini arrive en Afrique du Sud le 19 décembre

La société à la pomme a annoncé que le HomePod mini arrive en Afrique pour la première fois le 19 décembre.



Le haut-parleur intelligent arrive en Finlande, Norvège et Suède le 13 décembre, et maintenant les Sud-Africains se joindront à la fête en accueillant le petit haut-parleur intelligent qui est vendu en France depuis fin 2020.

Le HomePod mini débarque en Afrique du Sud

Il est intéressant de noter que le communiqué de presse d'Apple confirmant l'arrivée du HomePod mini ne donne pas de prix pour l'enceinte, et qu'il n'y a actuellement aucune information dans l'Apple Store sud-africain non plus.



Apple a tout de même confirmé que les cinq couleurs du HomePod mini seraient disponibles pour les Sud-Africains, à savoir blanc, gris sidéral, bleu, orange et jaune. Tous les modèles sont dotés d'un tissu "maille", d'interface tactile rétroéclairée et d'un câble d'alimentation tressé.



L'enceinte sera identique à celle en vente dans d'autres pays du monde, notamment en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Italie, et bien d'autres encore. Le HomePod mini sera également mis en vente au Danemark au printemps 2023, a confirmé Apple - mais aucune date de sortie précise n'a été proposée, et on ne sait pas non plus pourquoi il y a un tel retard. Peut-être que Siri doit s'exercer en danois...

Une petite enceinte au prix bien placé

Le HomePod mini offre une expérience acoustique incroyable au vu de sa compacité, en utilisant l'audio computationnel pour atteindre des performances maximales. Pour offrir un son puissant dans un design aussi compact, la puce Apple S5 exécute un logiciel avancé pour analyser les caractéristiques uniques de la musique et de l'environnement. Elle applique des modèles de réglage complexes pour optimiser l'intensité sonore, ajuster la gamme dynamique et contrôler le mouvement du haut-parleur et des radiateurs passifs, le tout en temps réel. Le haut-parleur large bande du HomePod mini, son aimant en néodyme de qualité supérieure et sa paire de radiateurs passifs à annulation de force lui permettent de produire des basses profondes et des hautes fréquences nettes.

Un guide d'ondes acoustiques conçu par Apple dirige le flux sonore vers le bas de l'enceinte pour une expérience audio immersive à 360 degrés. Cette conception permet non seulement de préserver la richesse et la clarté du son, mais aussi de placer HomePod mini n'importe où dans une pièce et de profiter d'un son de qualité sous tous les angles.

Lorsqu'elles sont placées dans plusieurs pièces, les enceintes HomePod mini permettent aux utilisateurs de diffuser la même musique dans toute la maison ou une chanson différente dans chaque pièce. En plaçant deux mini haut-parleurs HomePod dans la même pièce, on crée une paire stéréo pour une expérience encore plus immersive lors de l'écoute de la musique ou bien un Home Cinema avec une Apple TV 4K.



Un réseau de trois microphones permet d'écouter "Hey Siri", et un quatrième microphone orienté vers l'intérieur permet d'annuler le son provenant du haut-parleur afin que Siri puisse entendre les demandes vocales sans problème, même lorsque la musique est forte.



Apple souligne également que le "HomePod mini utilise 99 % d'éléments de terres rares recyclés, l'aimant en néodyme du haut-parleur utilisant 100 % d'éléments de terres rares recyclés." En outre, le revêtement en maille est également fabriqué à partir de plus de 90 % de plastique recyclé.

Date et disponibilité

Le HomePod mini sera disponible auprès d'Apple et des revendeurs agréés Apple en Afrique du Sud à partir du 19 décembre. En France, le HomePod mini est vendu 99 euros.