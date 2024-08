Les HomePod 2 et HomePod mini débarquent en Thaïlande et Malaisie (+ Turquie)

Mieux vaut tard que jamais. Apple a annoncé le lancement des HomePod 2 et HomePod mini en Malaisie et en Thaïlande. Les enceintes sont déjà disponibles à la commande et commenceront à être expédiés la semaine prochaine, à partir du 10 mai. C'est la première fois que les deux pays accueillent la gamme « HomePod ».



: la Turque est également concernée.

Une première pour le HomePod en Thaïlande et en Malaisie

Le HomePod de deuxième génération, sorti début 2023 en France, offre un son de grande qualité, très proche du premier modèle mais avec moins de composants à l'intérieur, ainsi que l'expérience typique de l'écosystème d'Apple. Il s'agit d'une intégration riche avec Apple Music, mais aussi les autres services compatibles, fournissant une expérience d'enceinte intelligente alimentée par Siri (sauf pour Spotify qui n'a pas encore fait l'effort). Et avec la compatibilité Matter, le "gros" HomePod peut devenir un hub pour votre maison intelligente avec HomeKit et l'appli Maison. Si vous achetez une paire de HomePod, vous pouvez également les coupler à une Apple TV pour faire office de Home Cinema pour votre télévision.

Tout comme pour le HomePod mini

Le HomePod mini est quant à lui sorti en novembre 2020, et n'a pas changé depuis, hormis de nouvelles robes colorées en 2021. Il propose un très bon son, bien qu'en dessous de son grand frère. Son atout majeur est un rapport qualité / prix imbattable. Il est vendu 99 € contre 329 € pour le "gros" modèle.



Dans les deux cas, il n'y a pas de changements physiques pour les nouveaux marchés.

Pas de nouveaux HomePod avant un moment

Si cela ne concerne que très peu de lecteurs, ce lancement reste toutefois instructif car il est le signe qu'Apple n'a pas prévu de renouveler sa gamme dans les prochains mois. Le HomePod mini 2 attendra au moins 2025...