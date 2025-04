Le HomePad d’Apple retardé mais en test en interne (màj : 2026)

Comme tous les dimanches ou presque, Mark Gurman de Bloomberg, nous fait un état des lieux des projets en cours chez Apple. Cette fois, le rapport se concentre sur le très attendu hub domestique intelligent d’Apple, surnommé provisoirement "HomePad". Comme évoqué en début de semaine, ce tout nouveau produit rencontre quelque embûches sur sa route. Initialement prévu pour un lancement en mars, le produit a été reporté alors qu’Apple lutte avec des retards dans le développement des nouvelles capacités promises pour Siri. Parallèlement, l’entreprise a lancé un programme de test interne, permettant à certains employés de tester l’appareil chez eux et de fournir des retours pour l’améliorer avant sa sortie officielle.

Retards liés à la refonte de Siri

Le report de l'enceinte/écran domestique n’est pas totalement inattendu. Même avant les récents contretemps de la refonte de Siri, il était peu probable que l’appareil respecte l’échéance printanière. Le hub repose sur de nouvelles fonctionnalités de Siri, notamment l’intégration du contexte et des intentions, qu’Apple prévoyait initialement de déployer avec iOS 18.4 en avril. Cependant, ces plans ont été modifiés pour iOS 18.5, puis iOS 19, au mieux.

Vendredi, Apple a reconnu que ses ambitieuses améliorations de Siri — comprenant une personnalisation accrue, une meilleure conscience contextuelle et des fonctionnalités inter-applications — prendront plus de temps que prévu :

Nous travaillons également sur un Siri plus personnalisé... Cela va nous prendre plus de temps que nous ne le pensions pour offrir ces fonctionnalités, et nous prévoyons de les déployer au cours de l’année prochaine.

Si certains ont immédiatement pensé à iOS 18.5, la formulation vague d’Apple, "au cours de l’année prochaine", laisse entendre des défis plus profonds. Gurman va même jusqu’à suggérer qu’Apple pourrait devoir repenser entièrement son approche de Siri et d’Apple Intelligence, ce qui complique davantage le calendrier. Les ingénieurs pourraient recoder toute la base de l'assistant pour pouvoir le faire évoluer.

À un moment donné, l’entreprise espérait annoncer ce produit en mars. Mais comme l’appareil dépend, dans une certaine mesure, des capacités retardées de Siri, il a également été reporté.

Lancement d’un programme de test interne

Malgré le contre-temps, Apple ne reste pas les bras croisés. Notre confrère rapporte que l’entreprise a lancé un programme de test interne, offrant à certains employés un accès pratique au hub domestique intelligent, un mélange entre un iPad et un HomePod. Cette initiative permet à Apple de recueillir des retours essentiels, de résoudre les problèmes et d’affiner le produit avant son lancement officiel. Ce type de test à domicile est une étape courante dans le processus de développement d’Apple, garantissant que l’appareil répond aux normes élevées de l’entreprise.

Ce que nous savons sur le hub domestique

Pour rappel, voici les détails du hub domestique intelligent d’Apple :

Design : Un écran carré de 7 pouces avec des bordures épaisses et une caméra montée en haut

Alimentation : Batterie rechargeable intégrée

Système d’exploitation : Un nouveau système d’exploitation Apple, provisoirement appelé "homeOS"

Fonctionnalités : Forte emphasis sur les applications vidéo comme FaceTime Prise en charge de nombreuses applications Apple Un tableau de bord inspiré de StandBy Contrôle fluide de la maison intelligente Intégration avec Apple Intelligence, évidemment.



Apple oblige, elle ne sortira pas un produit avant qu'elle ne soit pleinement satisfaite de la version un. Même si, dans le cas du Vision Pro, tout n'était pas parfait, l'effet wahou était là. On attend désormais un calendrier de sortie plus précis, ainsi qu'une idée du prix. C'est, comme souvent, ce qui pourrait faire toute la différence sur un marché concurrentiel dominé par Amazon et Google.



Source



: Mark Gurman confirme aujourd'hui qu'Apple a décidé de retarder son hub domestique avec écran à 2026, à cause des retards liés à Apple Intelligence et Siri. Il rappelle également qu'Apple ne travaille pas seulement sur un HomePad, mais aussi sur un appareil plus sophistiqué avec un bras articulé.