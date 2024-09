Un HomePod avec écran de la taille d'un iPad au plus tôt en 2025

Outre les dispositifs portables en cours de développement chez Apple, la firme planche toujours activement sur un nouveau haut-parleur HomePod avec un écran de type iPad intégré. Mais le projet aurait pris du retard, selon Mark Gurman de Bloomberg. La sortie de l'appareil étant désormais attendue pour 2025, au mieux.

Encore une preuve du HomePod avec écran

Dans sa newsletter Power On de dimanche, Gurman a déclaré qu'Apple a commencé "les premiers travaux" sur un HomePod avec un écran avec des fournisseurs étrangers. Comprenez que le stade des prototypes a été franchi, et qu'Apple cherche des partenaires de production. Une bonne nouvelle tempérée par le journaliste qui considère qu'il reste du travail avant un lancement. Si les détails manquent, on peut imaginer qu'il s'agisse de la partie logicielle, qui devra forcément être repensée pour intégrer les nouveaux usages qui en découlent.

Gurman a réitéré qu'Apple a également exploré un appareil qui combine une Apple TV, un HomePod et une caméra FaceTime, chose évoquée dès 2021, ainsi que des écrans intelligents de type iPad qui pourraient être fixés magnétiquement à un mur. Dans les deux cas, il y a peu de chances de les voir dans le futur, Apple étant toujours assez indécises sur les projets de maison intelligente.



Pour preuve, Apple a récemment réintroduit un appareil qu'elle avait abandonné deux ans plus tôt. Il s'agit du HomePod de taille normale. Le HomePod 2 a été lancé début 2023, alors que le HomePod original avait été retiré de la vente en 2021, un an après le lancement du HomePod mini.



En tout cas, on ne dit pas non à un HomePod avec écran, et les propos de Gurman ont été récemment confirmé par le code source de tvOS. Dans la bêta 3 de tvOS 17.4, qui parle notamment de homeOS, Apple faisait référence à un HomePod avec écran et une puce A15. De plus, l'outil système hangtracerd, utilisé pour déboguer les interfaces utilisateur non réactives dans les applications iOS, supporte désormais le HomePod.