Tests et avis sur le HomePod 2 : le même, mais en mieux !

Les premiers avis sur le "gros" HomePod de deuxième génération d'Apple viennent de tomber, offrant un premier aperçu de la qualité du son, des performances et des changements de l'assistant virtuel. Les critiques décrivent le nouveau HomePod comme un retour réussi qui est finalement bien meilleur que le premier.



Regardons ensemble ce que cela signifie concrètement pour le HomePod 2023.

Les premiers avis du HomePod 2

La signature sonore

On démarre avec The Verge, où les amis Chris Welch et Jennifer Pattison Tuohy disent que la signature sonore du HomePod 2 "reste fidèle au HomePod d'origine". Vous pouvez apparemment entendre des « subtiles différences dans la façon dont la musique est rendue », ce qui est à la fois bien et mal :

Comment sonne-t-il alors ? Après plusieurs jours d'écoute du nouveau HomePod (en solo et en couple stéréo), je continue de penser que sa signature sonore reste fidèle au HomePod original. Si vous étiez un fan de cette enceinte, vous serez satisfait de la version de deuxième génération. Bien sûr, vous pouvez entendre des différences subtiles dans le rendu de la musique lorsque vous comparez les deux générations côte à côte avec le même morceau. Le HomePod le plus récent pourrait faire ressortir un solo de guitare avec un peu plus d'emphase que l'original. Mais les caractéristiques principales sont les mêmes.



L'accord en temps réel d'Apple se concentre sur les voix cristallines et tente de construire un équilibre riche et complet en analysant son environnement et en faisant rebondir le son sur les murs voisins. Il y parvient généralement, et comme il diffuse le son sur tous les côtés, vous n'avez pas à vous soucier d'être dans un endroit idéal pour une expérience d'écoute optimale.

Un paramétrage discutable

Notre cher Billy Steele de Engadget estime que la qualité sonore du HomePod continue d'impressionner, bien que le nouveau modèle ait moins de tweeters que la première génération. Il note, cependant, que le paramétrage de l'égaliseur par défaut (non modifiable) ne contentera pas tout le monde.

La qualité audio n'était pas un problème avec le HomePod de première génération et elle est encore excellente ici. Mais comme pour la première version, le choix d'Apple en matière de réglage ne plaira pas à tout le monde. L'accent est toujours mis sur la voix, ce qui fait que des éléments comme les voix de la musique ou les dialogues d'une émission de télévision ou d'un film occupent le devant de la scène. Parfois, c'est très bien, mais avec certains genres et contenus, cela conduit à une expérience plutôt médiocre.



Ne vous méprenez pas, dans la plupart des cas, le HomePod offre un son exceptionnel, surtout si vous le comparez à d'autres enceintes intelligentes. Le fait est que beaucoup d'entre elles n'ont pas un son très bon du tout, et Apple continue donc à faire ses preuves en fabriquant un appareil qui a de sérieux atouts audio et des fonctions intelligentes.

La technologie impressionne

Du côté de Brian Heater de TechCrunch, on est plus dans la technologie du matériel :

La forme cylindrique de l'enceinte s'effile lentement en haut et en bas. En dessous se trouve un tampon en silicone qui crée un peu de friction, tout en permettant au système d'être poussé en position (un changement par rapport au pied convexe du modèle 2018). Il y a un système de suspension interne connecté au woofer qui permet à l'enceinte de produire des sons de basse forts et profonds sans déplacer intentionnellement le reste de l'enceinte dans le processus. En haut, on trouve l'écran tactile familier - l'élément le plus frappant du langage de conception du HomePod.



La surface tactile éclairée en haut a été multipliée par 6. Cela signifie que l'écran tactile brillant et son système d'éclairage sous-jacent s'étendent effectivement d'un bord à l'autre.

La domotique progresse

Nicole Nguyen du Wall Street Journal écrit que les nouvelles fonctionnalités de maison intelligente du HomePod de deuxième génération offrent un niveau de « pérennité » que nous n'avons pas vraiment obtenu avec la première génération.

La nouvelle enceinte dispose également de certaines technologies d'avenir qui pourraient s'avérer importantes à l'avenir. Elle prend en charge Matter, la norme unifiée de maison intelligente soutenue par Apple, Google, Amazon et d'autres. Elle peut également servir de hub pour Thread, une technologie de mise en réseau qui permet aux appareils intelligents les plus récents de communiquer même sans accès à Internet. La combinaison de Matter et de Thread promet une configuration plus facile et une connectivité plus fiable. (Le HomePod original prend en charge Matter mais pas Thread. Le HomePod Mini et l'Apple TV 4K prennent en charge Matter et peuvent également être des hubs Thread).

La paire stéréo est obligatoire

Tout comme avec le HomePod d'origine, la meilleure expérience est lorsque vous en jumelez deux dans une paire stéréo. Comme l'explique The Verge :

Même à 299 $, un HomePod seul ne peut pas faire grand-chose. En combinant deux d'entre eux en une paire stéréo, la bibliothèque de streaming sans perte d'Apple Music brille davantage. Et l'audio spatial est mieux réalisé et plus convaincant dans ce scénario que l'expérience gadget que vous obtenez avec un casque et des oreillettes. Avec deux HomePods qui émettent un réseau virtuel de faisceaux sonores dans toute la pièce, certaines pistes spatiales sont plus atmosphériques, même si les pistes Atmos mal mixées sont toujours moins bien loties qu'en stéréo.

Les subtils changements

La conception du nouveau HomePod est en grande partie identique au modèle de première génération, mais Engadget souligne quelques petits changements :

Si vous espériez une refonte totale avec le nouveau HomePod, Apple vous a sans doute déçu. Cependant, il y a quelques changements notables après une inspection minutieuse. Tout d'abord, le panneau tactile de l'enceinte est désormais légèrement en retrait comme sur le HomePod mini. Sur la version originale, ce panneau affleure le rebord supérieur.



Lorsque vous déclenchez Siri, l'éclairage de ce panneau va désormais jusqu'au bord également. Ensuite, le cordon d'alimentation est désormais détachable. Cela signifie que si vous avez un problème avec ce composant indispensable, il devrait être plus facile de le remplacer (via Apple Care). Si vous avez une excellente vue, vous pourriez également être en mesure de discerner que le modèle 2023 est plus court de 0,2 pouce et mesure 6,6 pouces (contre 6,8 pouces) s'ils sont assis côte à côte.

Nos confrères de CNET vont plus loin :

Mais le nouveau HomePod présente quelques améliorations clés, notamment un ensemble de haut-parleurs redessiné avec cinq tweeters au lieu de sept. Ces tweeters pointent vers le haut depuis le bas du châssis et utilisent la formation de faisceau pour faciliter l'autre grande amélioration : L'audio spatial.



À l'intérieur du nouveau HomePod d'Apple se trouvent le woofer à haute excursion, le micro interne d'égalisation des basses et le réseau de cinq tweeters à formation de faisceau.



L'audio spatial est le terme utilisé par Apple pour désigner le son à 360 degrés, et il est utilisé sur la plupart des nouveaux produits Apple, des MacBooks aux AirPods en passant par l'Apple TV. En ce qui concerne le HomePod, il fait surtout référence à Dolby Atmos, qui est inclus dans la plupart des services de streaming ainsi que dans la musique Dolby Atmos disponible sur Apple Music. Atmos est une norme de son surround utilisée à la fois dans les salles de cinéma et à la maison, et plus récemment, elle a été utilisée pour remixer des albums.

Le capteur de température

Toujours chez CNET, on apprécie grandement le capteur de température et d'humidité :

L'autre fonctionnalité intéressante qui fait ses débuts sur le HomePod est celle qui se cachait également sur le mini pendant tout ce temps : les capteurs de température et d'humidité. Vous pouvez désormais utiliser l'application Home ou demander à Siri la température intérieure, ainsi que celle de l'extérieur. Ces informations aideront également d'autres appareils intelligents dans votre maison, notamment les thermostats.



En plus de prendre en charge HomeKit d'Apple, le HomePod de taille normale prend également en charge la nouvelle norme Matter, un protocole open-source qui fonctionne avec de nombreux appareils de maison intelligente. En outre, une fonctionnalité appelée Smart Recognition, qui arrivera via une mise à jour logicielle au printemps, "peut écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone, et envoyer une notification directement sur l'iPhone de l'utilisateur si un son est identifié", selon Apple.

Le nouveau coloris

Qu'en est-il de la nouvelle couleur « minuit » ? TechCrunch dit que c'est une "belle couleur", mais qu'elle est toujours "principalement noire".

Apple a remplacé la couleur grise de la première génération par quelque chose qu'elle appelle "midnight". Dans ce cas, au moins, la société peut être pardonnée pour ce qui n'est pas un nom particulièrement explicite. C'est probablement trop long de l'appeler "principalement noir, mais bleuâtre sous certains éclairages". C'est une belle couleur, bien que des deux, je penche toujours pour le blanc. J'aurais pu opter pour un noir ou un gris foncé plus franc, mais, à mes yeux du moins, c'est surtout du noir la plupart du temps. La meilleure chose à propos de cette nouvelle couleur, c'est qu'elle est fabriquée à partir de tissu entièrement recyclé.

Conclusion des tests

Les + : Les - : Excellente qualité sonore similaire à celle de l'original

Capteurs de température et d'humidité utiles

Siri répond rapidement

Intégration profonde avec l'écosystème Apple Plus chère que les autres enceintes intelligentes

Pas de fonctionnalités supplémentaires de domotique par rapport au HomePod Mini.

Pour une expérience optimale, il faut en avoir deux



Et voilà, vous savez tout sur le nouveau HomePod 2 qui arrive ce vendredi en magasins et chez les clients qui l'ont précommandé.

Acheter le HomePod 2023

Vous pouvez commander le HomePod 2 à 349 euros chez Apple ou chez les revendeurs comme la Fnac ou Darty.

Tests vidéos

Nous vous invitons à regarder quelques vidéo-tests également, très intéressants pour entendre la voix de ce beau bébé.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.