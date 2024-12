Les 5 nouveautés attendues sur le HomePod mini 2

Alors que le lancement du HomePod mini a eu lieu en novembre 2020 (déjà !), son successeur est enfin proche de la sortie. Voici un récapitulatif de ce que nous savons jusqu’à présent sur le HomePod mini 2 avec 5 nouveautés potentielles.

À quoi s’attendre du HomePod mini 2

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer un nouveau HomePod mini l’année prochaine. La plus grande évolution serait l’intégration d’une puce combinant Wi-Fi et Bluetooth, conçue par Apple, avec prise en charge du Wi-Fi 6E. Si activée, cette fonctionnalité offrirait une connectivité sans fil plus rapide et plus stable que le vieux Wi-Fi 4 du modèle actuel.

Bien que les rumeurs ne courent pas les rues à propos du HomePod mini 2, voici les autres améliorations probables :

Nouvelle puce : Le HomePod mini actuel fonctionne avec la puce S5 d’Apple, introduite pour la première fois en 2019 avec l’Apple Watch Series 5. Le modèle de nouvelle génération devrait être équipé d’une puce “S” plus puissante, garantissant de meilleures performances et une plus grande efficacité énergétique.

: Le HomePod mini actuel fonctionne avec la puce S5 d’Apple, introduite pour la première fois en 2019 avec l’Apple Watch Series 5. Le modèle de nouvelle génération devrait être équipé d’une puce “S” plus puissante, garantissant de meilleures performances et une plus grande efficacité énergétique. Qualité audio améliorée : Des améliorations sonores sont attendues, avec peut-être de nouveaux haut-parleurs ou des ajustements acoustiques pour un son plus riche et plus immersif.

: Des améliorations sonores sont attendues, avec peut-être de nouveaux haut-parleurs ou des ajustements acoustiques pour un son plus riche et plus immersif. Puce Ultra Wideband 2 : Une nouvelle puce UWB pourrait améliorer la fonction Handoff, réduisant la latence lors du transfert de contenu audio depuis un iPhone ou un iPad vers le HomePod mini.

: Une nouvelle puce UWB pourrait améliorer la fonction Handoff, réduisant la latence lors du transfert de contenu audio depuis un iPhone ou un iPad vers le HomePod mini. Nouvelles Couleurs : Apple pourrait rafraîchir la gamme avec de nouvelles options de couleurs, comme cela a été le cas lors de précédentes mises à jour de produits.

Un Hub Domotique

En parallèle du prochain HomePod mini, Apple travaillerait également sur un hub domotique équipé d’un écran de 6 pouces. Cet appareil pourrait être fixé au mur ou placé sur une table grâce à un support intégré avec haut-parleur. Il fonctionnerait de manière similaire au HomePod mini tout en offrant des options de contrôle domestique plus avancées grâce à un écran tactile. Ce dernier aurait droit à Apple Intelligence, contrairement au HomePod mini 2.

Avec un lancement potentiel en 2025, le HomePod mini 2 aurait toutefois de quoi convaincre, en espérant qu’Apple conserve son prix mini !