iOS 16.3 et iPadOS 16.3 : la Release Candidate est disponible

Le programme de bêta d'iOS 16.3 et d'iPadOS 16.3 a été assez court et les bêtas ont été peu nombreuses, mais cela n'empêche pas Apple de déployer déjà la Release Candidate. Avec ses futures mises à jour, Apple prévoit d'ajouter une clé de sécurité physique certifiée FIDO lors de l'utilisation de votre Apple ID, une invite de transfert HomePod redessinée suite à la sortie d'un nouveau HomePod de deuxième génération...

Le Release Candidate est disponible

Les firmwares iOS 16.3 et iPadOS 16.3 sortiront la semaine prochaine pour tous les utilisateurs possédant des iPhone et iPad éligibles aux nouvelles versions, les mises à jour terminent actuellement leur programme de bêta respectif.

Le géant californien propose ce soir la Release Candidate d'iOS 16.3 et d'iPadOS 16.3 pour les développeurs et devrait être prochainement disponible pour les testeurs publics.

Voici la liste complète de ce qu'ont apporté les bêtas d'iOS 16.3 et la Release Candidate jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ci-dessous, on retrouve peu de nouveautés :

Prise en charge des clés de sécurité pour les identifiants Apple

Une invite de transfert HomePod redessinée suite à la sortie d'un nouveau HomePod de deuxième génération.

Une nouvelle formulation pour le SOS d'urgence dans les réglages

L’option de protection avancée des données pour le chiffrement iCloud arrive en France

Si vous êtes développeur, vous pouvez installer dès maintenant la Release Candidate sur votre iPhone ou votre iPad. Un peu de patience encore pour les testeurs publics, ça va arriver cette semaine.