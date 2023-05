iOS 16.5 Release Candidate : une deuxième version débarque pour les développeurs

Nous approchons petit à petit de la version définitive d'iOS 16.5 et d'iPadOS 16.5 qui sera distribuée à tous les clients Apple disposant d'un iPhone compatible. Pour le moment, Apple continue à travailler sur le Release Candidate avec une seconde version qui débarque ce soir. Pour rappel, la RC est la mise à jour ultime du programme de bêta, elle a pour objectif de supprimer le plus possible les bugs et autres instabilités qui pourraient atteindre les clients.

2e version de Release Candidate

Après une première Release Candidate qui a été publié dans la soirée du 9 mai, Apple estime ce soir qu'il est important de lancer une seconde Release Candidate aux développeurs. Cette initiative veut probablement dire qu'Apple a corrigé plusieurs bugs (peut-être imprévu) et que les correctifs doivent être testés de manière urgente par les développeurs avant le déploiement public de la version définitive d'iOS et d'iPadOS 16.5.

Comme à son habitude, Apple demande à sa communauté de développeurs de faire des remontées rapides via l'outil habituel pour signaler des bugs ou instabilités afin que ceux-ci ne soient pas intégrés dans la version finale qui va débarquer cette semaine.



Pour le moment, Apple ne touche pas aux Release Candidate de watchOS 9.5, tvOS 16.5 et macOS Ventura 13.4, toutefois, il n'est pas à exclure que ces mises à jour aient aussi une seconde Release Candidate dans la soirée ou dans les prochains jours.

Comme iOS 16.5 et iPadOS 16.5, elles sont toutes attendues pour une disponibilité cette semaine !