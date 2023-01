Apple va corriger le problème des lignes sur l'écran de l'iPhone 14 Pro

Apple a reconnu que les utilisateurs de l'iPhone 14 Pro, en particulier les clients de l'iPhone 14 Pro Max, peuvent voir des lignes horizontales clignotantes sur l'écran de leur iPhone lorsque l'appareil est allumé. Un problème majeur qui avait été révélé en décembre par de nombreux clients.

Une mise à jour d'iOS 16 à venir

Depuis plus d'un mois, le nombre cas ne cesse de croître sur Reddit, les utilisateurs rapportant des lignes horizontales vertes et jaunes qui clignotent sur l'écran de leur iPhone.

Alors qu'Apple n'avait pas réagi, sauf avec un tweet du support, la firme vient d'émettre un mémo interne où elle reconnaît le problème et donne de l'espoir. En effet, le souci ne serait pas matériel, car une mise à jour d'iOS 16 devrai bientôt y remédier. Les clients de l'iPhone 14 Pro peuvent "signaler que lorsqu'ils allument ou déverrouillent leur téléphone, ils voient brièvement des lignes horizontales clignoter sur l'écran", indique le mémo consulté par MacRumors.

Apple est conscient de ce problème et une mise à jour logicielle sera bientôt disponible pour résoudre ce problème.

Si iOS 16.3 est actuellement testé par les développeurs et les membres du programme bêta public, cette mise à jour ne devrait pas être lancée avant plusieurs semaines. Du coup, il parait plus plausible que la société dirigée par Tim Cook publie rapidement iOS 16.2.1, après la version 16.2 du mois dernier, pour résoudre ce problème et d'autres bogues rencontrés par les utilisateurs.