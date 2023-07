Caramba, Apple fait encore la publicité de l'iPhone 14 Pro avec un court-métrage mexicain

Après la Turquie il y a quelques semaines, Apple a partagé un autre court-métrage, lui aussi entièrement tourné avec l'iPhone 14 Pro, mais cette fois en Amérique du Sud, plus précisément au Mexique.

Un court-métrage haut en couleurs

Intitulé "Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada", ce court-métrage mexicain imagine la confrontation entre le légendaire boxeur et acteur mexicain Huracán Ramírez et une "piñata maléfique" qui sème la terreur dans tout le Mexique. D'une durée de 13 minutes, ce clip exploite les fonctionnalités vidéo de l'iPhone 14 Pro, telles que le mode cinématique, le mode action, la prise de vue en basse lumière, l'objectif ultra-large et les prises de vue au ralenti.

Voici le court-métrage en question qui dure un peu plus de 13 minutes :

Apple a également partagé une vidéo en coulisses du court-métrage, mettant en avant le célèbre duo de réalisateurs Tania Verduzco et Adrián Pérez, connu sous le nom de Los Pérez. Ils ont relevé le défi de moderniser le genre "lutteurs mexicains" en créant un film d'action captivant tourné exclusivement avec l'iPhone 14 Pro. Les réalisateurs soulignent la polyvalence de la réalisation d'un tel clip avec l'iPhone par rapport aux caméras professionnelles coûteuses.

Vous pouvez regarder le "making-of" sur la chaîne YouTube officielle d'Apple :

Contrairement à la vidéo tournée à Istanbul, Apple semble vouloir promouvoir cette nouvelle vidéo un peu partout dans le monde, histoire de relancer les ventes avant l'annonce de l'iPhone 15 qui devrait apporter pas mal de nouveautés !

L'iPhone 14 Pro en promo

L'iPhone 14 Pro a été annoncé l'année dernière avec un appareil photo principal de 48 mégapixels et un nouvel écran toujours allumé doté de la célèbre Dynamic Island qui abrite Face ID. Et en période de soldes, on trouve l'iPhone 14 Pro à prix canon sur Amazon par exemple (- 250 euros) !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.