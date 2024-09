Un court-métrage manga tourné à l'iPhone 15 Pro

Apple vient de mettre en ligne un nouveau court-métrage pour la série Shot on iPhone. Comme son nom l'indique, la particularité ici, c'est que toutes les scènes sont filmées à l'aide d'un iPhone. Le rendu est sublime.

Shot on iPhone : un nouvel épisode au Japon

Plusieurs fois par an, Apple a pris l'habitude de publier sur sa chaîne YouTube officielle des vidéos réalisées uniquement avec un iPhone Pro. La fameuse série des Shot on iPhone. Cette fois-ci, la marque met en avant un court-métrage d'une vingtaine de minutes filmé avec un iPhone 15 Pro.



Un film édité par le réalisateur japonais Takashi Miike, bien connu par les fans de manga. La vidéo est également disponible sur sa propre chaîne. De quoi nous faire comprendre une nouvelle fois les capacités folles de l'iPhone dans le domaine de la photo/vidéo.

Intitulée Midnight, l'œuvre est une adaptation d'un ancien film du légendaire Osamu Tezuka, mort en 1989 à Tokyo et qui a passé sa vie dans l'univers des mangas. L'histoire se déroule justement à Tokyo, la nuit, dans une ambiance totalement japonaise. Une manière pour Apple de vanter les conmpétences de l'iPhone en mode nuit.



Le réalisateur a remercié Apple pour ce défi et cette mise en avant. Il en a profité pour donner son avis sur le mode Action qu'il trouve redoutablement efficace. Pour rappel, le mode Action réduit légèrement la qualité vidéo, mais permet en échange de stabiliser au maximum l'image. Une sorte de stabilisation++. En plus du film disponible en anglais et sous-titré en japonais, Apple a publié une seconde vidéo Making of de cinq minutes pour découvrir les coulisses du tournage.