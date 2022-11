Shot on iPhone : Apple met en avant le mode Action de l'iPhone 14 Pro

Apple a partagé aujourd'hui une nouvelle vidéo sur YouTube destinée à mettre en avant les capacités de l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro, en se concentrant plus particulièrement sur le mode Action. Si c'est le modèle haut de gamme qui est en tête d'affiche, les autres variantes 2022 sont également concernées.

Découvrez le mode Action

Le mode Action est conçu pour offrir une stabilisation supplémentaire lors de la capture de vidéos en mouvement, ce qui le rend idéal pour des prises de vue qui ne seraient autrement pas possibles sans équipement coûteux, par exemple pour suivre les sportifs. Apple a conçu son mode Action pour reproduire la qualité vidéo que vous pourriez obtenir en utilisant un cardan (stabilisateur), mais simplement en tenant le téléphone dans les mains.

La vidéo d'Apple fait la démonstration d'un certain nombre de prises de vue en mode Action, notamment la rotation à 360°, le suivi aérien et le mouvement circulaire. Chaque démonstration comprend une image côte à côte de la vidéo avec et sans la nouveauté activée, montrant clairement l'apport de la fonction.



Apple met en avant différentes activités où les sujets qui sont filmés bougent énormément, on peut apercevoir quelqu'un sur un skateboard, faire du vélo ou encore en train de mettre des paniers au basket.

Comment activer le mode Action avec votre iPhone 14 ?

Dans un premier temps, il faut que vous ayez au minimum un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max pour profiter de ce mode Action qui optimise la fluidité des images enregistrées.

Voici le chemin à suivre pour activer le mode sur la vidéo que vous vous apprêtez à filmer :