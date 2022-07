Apple ajoute le fournisseur SG Micro avant la sortie des iPhone 14

Apple se prépare à lancer la production de masse de ses futurs iPhone 14 dans les prochains jours, les nouveaux appareils devant être annoncés officiellement en septembre. Cependant, comme la société est confrontée à des problèmes d'approvisionnement, Apple continue d'élargir sa liste de fournisseurs.

Un nouvel entrant dans les fournisseurs d'Apple

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo sur Twitter, les composants de SG Micro ont passé la certification de qualité pour les modèles haut de gamme de l'iPhone 14. En conséquence, la société chinoise spécialisée dans les circuits intégrés rejoint la liste des sous-traitants d'Apple qui fourniront des composants pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Apple utilisera les circuits intégrés de gestion de l'énergie de SG Micro dans les iPhone 2022. Kuo note que c'est la première fois que la société fournira des composants pour les produits haut de gamme d'Apple, ce qui l'aidera à augmenter ses revenus et aura également un impact positif sur les expéditions d'iPhone 14.



L'analyste indique également que l'accord avec SG Micro implique que les capacités techniques de ses puces "ont atteint le niveau tier-1", qui est requis pour les composants utilisés par les appareils électroniques haut de gamme plus chers. Plus tôt dans l'année, Apple s'est également associé à de nouveaux fournisseurs pour des composants d'appareils photo destinés à l'iPhone 14 Pro.



Les rumeurs quant à un retard de production des iPhone 14 se sont multipliés depuis mai dernier, d'abord avec un rapport du Nikkei Asia qui mentionnait les blocages du COVID-19 en Chine, puis avec l'analyste Jeff Pu, qui a révélé que l'iPhone 14 Max (le nouveau modèle de milieu de gamme de 6,7 pouces qui devrait remplacer l'iPhone 14 mini) était le plus touché par les retards. Mais récemment, Kuo a expliqué que les problèmes d'approvisionnement n'aurait qu'un impact limité sur la production.



Néanmoins, avec la pénurie actuelle de puces, la disponibilité de l'iPhone 14 pourrait être assez limitée au lancement. C'est ce qu'on a constaté sur le nouveau MacBook Air M2 dont les délais d'expédition ont rapidement glissé vers la fin du mois d'août.



Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles d'iPhone 14 en septembre, même si les mises à niveau majeures, comme le nouveau design de l'écran et la puce A16, devraient être réservées aux nouveaux modèles Pro.