Le fournisseur d'écrans BOE finalement retenu pour l'iPhone 14 d'Apple

Le fabricant chinois d'écrans BOE a reçu le feu vert pour la production d'écrans pour l'iPhone 14, quelques mois après avoir été pris en flagrant délit de tricherie par le constructeur américain.



Pour mémoire, le fournisseur a modifié les spécifications des écrans qu'elle fabriquait pour l'iPhone 13, mais cela a été détecté par Apple - qui a ordonné à BOE de cesser la production.

BOE reste un fournisseur d'écrans pour Apple

Depuis quelques années, Apple s'efforce de diversifier ses fournisseurs sur la plupart des composants dans ses iPhone, iPad et autre Mac. C'est en partie une question de risque. Si un fournisseur a un problème, Apple peut demander aux autres d'augmenter leur production pour combler le vide. Mais c'est aussi un pouvoir de négociation supplémentaire quand il s'agit de parler tarifs.



Samsung Display dispose des capacités de fabrication d'OLED petit format les plus sophistiquées, ce qui explique pourquoi il a parfois été le seul fournisseur de certains modèles depuis l'iPhone X. Son homologue coréen LG est depuis longtemps le fournisseur secondaire d'Apple.



BOE a été pendant des années un troisième fournisseur d'écrans pour les anciens iPhones LCD d'Apple, mais n'a commencé à fabriquer des panneaux OLED pour Apple qu'à partir de l'iPhone 12.



Tout avait été remis en cause lorsque la société a modifié les spécifications des panneaux OLED qu'elle fournissait à Apple pour le modèle 6,1 pouces de l'iPhone 13. Il aurait été logique de le voir écarter pour l'iPhone 14. Cependant, il semble qu'Apple ait passer l'éponge, puisqu'elle a autorisé BOE à reprendre la production d'écrans pour l'iPhone 13.

IT Home confirme aujourd'hui que BOE a reçu l'approbation pour les iPhone 14 :

Selon les informations en amont et en aval de la chaîne industrielle, le panneau AMOLED de BOE, un grand fabricant de panneaux chinois, a passé la certification d'Apple pour l'iPhone 14 [...]



BOE a reçu un avis d'Apple concernant le passage de la certification du panneau AMOLED de l'iPhone 14. BOE lancera la production de masse en avance en juillet, et commencera les expéditions en vrac en septembre. Cette certification a été passée plus tôt dans l'année que celles des séries iPhone 12 et 13 [...]

D'après les estimations du secteur, en 2022, Apple achètera plus de 90 millions de panneaux AMOLED flexibles pour l'iPhone 14, dont Samsung fournira 60 millions de pièces et LG 25 millions. BOE fournit environ 5 millions d'unités seulement



Alors qu'Apple aurait pu se passer du troisième larron, elle a certainement "pardonné" à BOE pour mieux négocier avec LG et Samsung, les deux fournisseurs étant sous "pression" permanente.