Rumeur : une plus grande batterie pour les iPhone 14 (sauf le modèle Pro Max)

L'autonomie sur l'iPhone a été un sujet tabou pendant de longues années, Apple a été accusé une multitude de fois de ne faire aucun effort pour améliorer l'autonomie. Depuis les iPhone 12, les utilisateurs profitent enfin d'un temps plus élevé entre chaque recharge, ces efforts ont été remarqués par la communauté Apple et devraient se poursuivre avec les iPhone 14.

Les iPhone 14 auront une plus grande batterie

Selon une récente publication sur le réseau social Weibo, Apple devrait nous réserver une belle surprise pour l'autonomie des iPhone 14 qui seront présentés à la rentrée. En effet, d'après une indiscrétion, la firme de Cupertino aurait décidé d'agrandir la taille des batteries qui seront présentes dans la future génération du smartphone. Cet agrandissement se traduira bien évidemment par une plus grosse capacité en mAh, ce qui offrira aux utilisateurs une autonomie supérieure à celle des iPhone 13 et de tous les précédents modèles commercialisés jusqu'ici.



Le post publié sur Weibo (qui a été supprimé depuis, mais repris par ShrimpApplePro sur Twitter) apportait plusieurs détails à propos des batteries qui seront dans les iPhone 14. Bien sûr, les informations que vous voyez ci-dessous ne sont pas officialisées, ça reste donc à prendre avec des "pincettes".

Voici ce que devrait proposer Apple en batterie

Nous vous avons ajouté un comparatif avec la gamme iPhone 13 pour facilement visualiser les améliorations. Évidemment, l'iPhone 14 Max n'a pas d'équivalent dans la gamme actuelle, c'est pour cela qu'aucune comparaison ne peut être réalisée :

iPhone 14 : 3 279 mAh (iPhone 13 : 3 227 mAh)

(iPhone 13 : 3 227 mAh) iPhone 14 Max : 4 325 mAh

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh (iPhone 13 Pro : 3 095 mAh)

(iPhone 13 Pro : 3 095 mAh) iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh (iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh)

Comme vous pouvez le constater, l'amélioration sera légère, mais tout de même bénéfique pour l'utilisation au quotidien. Le seul modèle d'iPhone à régresser au lieu d'évoluer, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Il est probable qu'Apple n'ait pas réussi à intégrer une plus grosse batterie à cause de la place qu'occupent les autres composants en interne. On espère que l'un des dirigeants d'Apple donnera la raison officielle dans l'une des traditionnelles interviews qui ont toujours lieu après l'Apple Event.



Avec l'arrivée du modem 5G et des nouveaux écrans OLED, Apple n'a pas eu d'autres choix que d'augmenter les performances des batteries dans ses iPhone. Sans cette approche, les utilisateurs d'iPhone auraient rapidement constaté une faiblesse majeure dans l'autonomie de leur iPhone. Pour éviter le mécontentement général, Apple prend désormais plus d'initiative au niveau de la batterie à chaque nouvelle génération d'iPhone.