iPhone 16 : une batterie plus grande sauf pour l'iPhone 16 Plus

Le leaker Majin Bu vient de lâcher une nouvelle publication sur Twitter (X) à propos des batteries d'iPhone 16. Il parle notamment d'un gain sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro Max et d'une régression sur l'iPhone 16 Plus, bien qu'elle ne soit que théorique.

Selon le dernier post du leaker Majin Bu, la gamme iPhone 16 devrait subir un changement notable concernant la capacité de la batterie. D'après lui, l'iPhone 16 aurait une batterie 6 % plus grande que celle de l'iPhone 15 et donc potentiellement une meilleure autonomie.



Idem pour l'iPhone 16 Pro Max avec un gain de 5 % qui n'aurait pourtant pas la fameuse batterie en L annoncée sur l'iPhone 16 Pro par Kosutami. Majin Bu ne donne d'ailleurs aucune information pour l'iPhone 16 Pro. Concernant l'iPhone 16 Plus, il affirme qu'on irait dans le sens inverse avec une réduction de la capacité de batterie de 9 %. Difficile pour le coup de comprendre le raisonnement.

Bien que Majin Bu ait souvent eu raison en avance par le passé, il faut garder en tête que ce n'est qu'une simple rumeur. De plus, si la batterie de l'iPhone 16 Plus est véritablement 9 % moins grande que celle de l'iPhone 15 Plus, il y a fort à parier pour qu'Apple ait fait un réglage quelque part afin que cela ne se ressente pas à l'utilisation. Pour rappel, Apple préparerait des batteries nouvelle génération pour 2025 et aurait pour objectif à terme de proposer une batterie avec jusqu'à 40 % d'autonomie en plus qu'actuellement.

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs