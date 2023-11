La batterie en "L" de l'iPhone 16 Pro est en fuite

Des images censées représenter une batterie repensée pour l'iPhone 16 Pro viennent de fuiter en ligne, montrant un nouveau boîtier métallique et une capacité légèrement supérieure par rapport à l'actuel iPhone 15 Pro. La première différence nous amène à penser qu'Apple veut contenir la chaleur dégagée.

Une batterie remaniée

Les images proviennent du leaker "Kosutami", qui a déjà diffusé des informations précises sur les projets d'Apple par le passé. Ce sont d'ailleurs les premiers composants de l'iPhone 16 que l'on peut apercevoir ici.

La batterie, d'une capacité de 3 355 mAh, aurait été conçue pour un premier prototype d'iPhone 16 Pro. L'iPhone 15 Pro intègre une batterie de 3 274 mAh, ce qui signifie que les prototypes de l'iPhone 16 Pro sont actuellement équipés d'une batterie qui est 2,5 % plus grande. De plus, la batterie est dotée d'un connecteur redessiné.



Mais le changement le plus important est le passage d'une batterie enveloppée dans un cadre en aluminium noir, comme celui utilisé sur tous les modèles d'iPhone jusqu'à présent, à une protection en métal dépoli. Ce changement devrait améliorer l'efficacité thermique de la batterie, sans avoir d'impact significatif sur le poids du composant (vu l'épaisseur). Cela nous rappelle le cas de l'Apple Watch. Jusqu'à la Series 6, les batteries de la tocante étaient recouvertes d'un film noir, mais à partir de l'Apple Watch Series 7 de 40 mm, Apple a commencé à adopter des coques métalliques pour améliorer l'efficacité thermique.



Les premières images de composants semblent confirmer les informations partagées la semaine dernière selon lesquelles Apple prévoit d'introduire un nouveau système thermique sur l'iPhone 16 afin de réduire la surchauffe. Outre les batteries à coque métallique sur les modèles iPhone 16 Pro, l'ensemble de la gamme iPhone 16 serait équipé d'un dissipateur thermique en graphène pour réduire la surchauffe. Le graphène possède une conductivité thermique élevée, supérieure à celle du cuivre, qui est actuellement utilisé dans l'iPhone. Apple a déposé des brevets relatifs à son exploration du matériau pour la dissipation de la chaleur dans les appareils portables, de l'iPhone à l'iPad en passant par l'Apple Watch.



Cette démarche semble répondre en partie aux problèmes de surchauffe soulevés par certaines personnes avec l'iPhone 15 Pro, qu'Apple a apparemment résolus par une mise à jour logicielle en début d'année. La mise à jour 17.0.3 n'a pas réduit pour autant les performances.