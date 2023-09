Voici les capacités de la batterie des iPhone 15 / Plus et iPhone 15 Pro / Max

Les quatre modèles d'iPhone 15 ont été annoncés par Apple plus tôt cette semaine et sont enfin disponibles à la commande depuis ce vendredi 14h. Les appareils seront lancés officiellement le 22 septembre.

Ce sont exactement les mêmes valeurs que pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 14 Pro Max. La différence se fera donc sur les performances, plutôt que sur l'autonomie. Les iPhone 15 Pro auront d'ailleurs droit à des jeux AAA comme Resident Evil Village .

Malgré des évolutions (mineures) à la hausse et une nouvelle puce A17 Pro plus économique que jamais, Apple n'a mis en évidence aucune amélioration de l'autonomie de la batterie pour ses nouveaux modèles d'iPhone 15. Les rumeurs étaient pourtant catégoriques sur ce point, l'autonomie des iPhone 2023 allait encore évoluer.

