Nouveau système de refroidissement pour l'iPhone 16 ?

Un nouveau brevet disponible sur internet nous fait comprendre qu'Apple pourrait revoir la construction du système de refroidissement de l'iPhone 16 pour faire de la surchauffe un problème du passé.

Chaque année, Apple augmente la puissance délivrée par la puce de l'iPhone. En contrepartie, il faut sans cesse faire attention à ce que le smartphone possède un système de refroidissement redoutable pour ne pas se mettre à chauffer lors d'une utilisation intense.

Un nouveau rapport publié ce matin indique qu'Apple pourrait opter pour un nouveau matériau dans l'iPhone 16 qui permettrait d'améliorer le système de refroidissement. Actuellement en cuivre sur l'iPhone 15, le dissipateur thermique passerait au graphène. Sans oublier le nouveau support métallique autour de la batterie qui offrirait une meilleure répartition de la chaleur.

