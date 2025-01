L'iPhone 17 bénéficierait d'un nouveau système de refroidissement

Selon le site chinois MyDrivers, la gamme iPhone 17, qui comprend à priori l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, sera dotée de cette solution de gestion thermique avancée. On parle d'une chambre à vapeur, chose évoquée depuis au moins l'iPhone 13 Pro.

Un système efficace

Les chambres à vapeur, une technologie déjà répandue dans les smartphones Android haut de gamme, comme le Galaxy Z Flip 6, répartissent la chaleur de manière plus uniforme sur une plus grande surface. Cette méthode réduit la chaleur et garantit des performances constantes, ce qui est particulièrement crucial pour les appareils élégants et fins.

Malgré les améliorations apportées à la nouvelle sous-structure thermique en aluminium, à la feuille de graphène et au verre arrière de l'iPhone 16 Pro, qui ont résolu certains des problèmes de surchauffe observés sur l'iPhone 15 Pro, des inquiétudes subsistent quant aux performances sous de fortes charges thermiques. L'introduction de la technologie de chambre à vapeur devrait atténuer ces problèmes, offrant une meilleure longévité des performances.



Cependant, toutes les sources ne s'accordent pas sur ce point. Bien que ce rapport indique une adoption universelle des chambres à vapeur sur toute la série iPhone 17, l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo avait précédemment suggéré que seul l'iPhone 17 Pro Max bénéficierait d'un système hybride combinant des chambres à vapeur avec des feuilles de graphène, les autres modèles s'en tenant uniquement aux feuilles de graphène pour le refroidissement. Mais Apple préparant un iPhone 17 Air ultra fin, cela nous semble pertinent qu'il soit équipé du dit-procédé afin d'éviter un nouveau scandal, notamment pour les joueurs mobiles.