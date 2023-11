L’iPhone 15 Pro Max a la meilleure vitesse 5G du marché selon Ookla !

Pour beaucoup de consommateurs, l’un des critères lors de l’achat d’un nouveau smartphone, c’est le modem 5G. Certains recherchent les meilleurs débits descendant et montant pour profiter d’une connexion optimale. Si le réseau de l’opérateur joue un rôle majeur, le fabricant du téléphone aussi avec les composants internes. Selon Ookla (la société derrière l’outil de mesure Speedtest), c’est l’iPhone 15 Pro Max qui détient les meilleures performances en 5G actuellement !

L’iPhone 15 Pro Max écrase la concurrence aux États-Unis

Dans la course à la performance des débits 5G, l’iPhone 15 Pro Max a pris une avance considérable sur la concurrence, il se positionne aujourd’hui comme le leader en vitesse 5G selon les derniers tests d’Ookla. Équipé du modem Qualcomm X70, ce bijou de technologie surpasse son prédécesseur, l’iPhone 14 et son modem X65, ce qui permet aux possesseurs des derniers iPhone de profiter de débits 5G nettement supérieur à d’autres smartphones qui seraient au même endroit et connecté sur la même antenne.



Les analyses approfondies menées par Ookla mettent en lumière une augmentation des vitesses 5G chez les nouveaux venus de la gamme iPhone. Les résultats sont impressionnants : l’iPhone 15 Plus affiche une hausse de 54 %, suivi de près par l’iPhone 15 avec 45 %. Même les modèles haut de gamme, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro, voient leurs vitesses croître respectivement de 27 % et 25 %.

Ces performances sont d’autant plus remarquables lorsque l’on considère le score atteint par l’iPhone 15 Pro Max : 285,02 Mb/s, un chiffre qui le place au sommet de la pyramide des appareils testés, devançant même les derniers modèles de chez Samsung. Son frère, l’iPhone 15, n’est pas en reste avec une vitesse moyenne impressionnante de 249,30 Mb/s.



Ces données, recueillies uniquement aux États-Unis du 22 septembre au 30 octobre 2023, montrent la supériorité de la gamme iPhone 15 en termes de connectivité 5G. Cependant, il ne faut surtout pas oublier que la performance de la 5G peut fluctuer en fonction de divers facteurs tels que la localisation, la proximité des antennes cellulaires et l’opérateur choisi. Pour ce dernier point, aux États-Unis comme partout ailleurs, certains opérateurs choisissent des fréquences plus bénéfiques pour les débits 5G et d’autres privilégient des fréquences moins avantageuses pour un déploiement plus rapide de la 5G et moins coûteux.



Ookla explique également que cette évolution n’est pas isolée : une amélioration des vitesses de téléchargement 5G a été observée dans plusieurs pays à travers le globe, allant de l’Australie aux Émirats arabes unis, en passant par le Brésil, le Canada, la France, l’Inde, la Corée du Sud, l’Espagne, et le Royaume-Uni. Ookla explique que dans ces pays aussi, l’iPhone 15 Pro Max affiche les meilleures vitesses 5G vis-à-vis des autres iPhone, mais aussi des smartphones sous Android !