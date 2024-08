L'iPhone 15 Pro Max est le plus vendu du marché sur T1 2024

L'iPhone 15 Pro Max a été le smartphone le plus vendu au premier trimestre 2024, les iPhones occupant la moitié des places du top 10 mondial. Une sacré performance pour Apple, d'autant qu'il s'agit du modèle le plus rentable pour la marque, car le plus onéreux.

Un classement à parts égales entre Apple et Samsung

Comme souvent, notamment depuis l'éviction de Huawei par les entreprises américaines, Apple et Samsung se partagent le gâteau. Les deux géants occupent les dix premières places, avec Apple qui conserve la tête avec ses iPhone depuis l'an passé.

Dans une liste des dix smartphones les plus vendus dans le monde pour le premier trimestre 2024 établie par Counterpoint, l'iPhone 15 Pro Max (actuellement en promo) occupe la première place avec une part de marché de 4,4 %. Juste derrière, on trouve l'iPhone 15 avec 4,3 %, et l'iPhone 15 Pro avec 3,7 %.



Au pied du podium, on trouve l'iPhone 14 avec 1,9 %, devançant de peu le Samsung Galaxy S24 Ultra. L'iPhone 15 Plus est à la traîne, à la huitième place, avec une part de 1,3 %.



Les résultats du premier trimestre reflètent ceux du premier trimestre 2023, où l'iPhone 14 occupait la première place avec 4,7 %, suivi de l'iPhone 14 Pro Max avec 4,3 %. À l'époque, Apple comptait également cinq appareils dans la liste des dix premiers.

Fait intéressant, ce trimestre est le premier où les 10 smartphones les plus vendus sont tous compatibles 5G. C'est également le premier trimestre non saisonnier au cours duquel Apple a placé le modèle Pro Max à la première place.



Les "Pro" gagnent du terrain chez le constructeur américain, avec la moitié des ventes totales de la marque. À titre de comparaison, les modèles Pro ne représentaient que 24 % des achats au premier trimestre 2020.



La tendance est, contrairement à ce que l'on pourrait croire en ces temps d'inflation galopante, à l'achat de téléphones premium. Sept des dix modèles de ce classement affichent un prix de gros égal ou supérieur à 600 dollars.



Une bonne nouvelle pour Apple, à quatre mois de la sortie des iPhone 16. Comme à l'accoutumé, c'est l'iPhone 16 Pro qui devrait profiter de nouveautés croustillantes.