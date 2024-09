L'iPhone progresse toujours début 2024 aux US, malgré un marché en déclin

Quelle santé ! La part de marché de l'iPhone aux États-Unis a continué à croître le mois dernier, malgré la poursuite du déclin du secteur des smartphones. Si l'on prend la période 2017-2024, le marché a chuté de près de 45 %...

Apple toujours solide

D'après le nouveau rapport de Counterpoint Research, les ventes de smartphones au pays de l'Oncle Sam a globalement diminué de 10 % en janvier dernier, selon les données préliminaires du US Weekly Sell-through Tracker du cabinet. Cette tendance baissière est principalement à imputer aux segments bas de gamme. Les segments premium et ultra-premium se sont mieux comportés.

Selon Maurice Klaehne, analyste principal, "les difficultés rencontrées dans le segment bas de gamme, qui dépend du volume, conjuguées au report des mises à niveau dans l'attente de nouveaux produits, ont entraîné une baisse du marché".

Malgré cette chute (attendue), Apple continuer de progresser sur son marché local, en grande partie grâce à l'iPhone 15 et ses variantes. Apple a surpassé tous ses concurrents, son iPhone continuant à gagner des parts de marché, bien que le total de ses ventes soient également en baisse à un chiffre.

Le directeur de recherche Jeff Fieldhack, a déclaré :

Nous continuons à voir de fortes promotions pour la série iPhone 15 avec paiement en plusieurs fois, tandis qu'il y a toujours un intérêt significatif pour les modèles plus anciens comme l'iPhone 11 et l'iPhone 12 parmi les consommateurs soucieux des coûts dans le prépayé. Cette combinaison permet à Apple de maintenir la stabilité sur un marché qui connaît des baisses à deux chiffres. C'est bon pour les gains de parts et excellent pour la base installée d'iOS.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, sachez que l'iPhone 15 est en promotion sur Amazon. Même l'iPhone 15 Pro affiche une petite réduction.

