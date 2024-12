L'iPhone pliant pourrait sauver un marché en déclin

Le marché des smartphones pliables traverse une période difficile inattendue, comme le révèle un nouveau rapport du cabinet d'analyse DSCC. Pour la première fois de son histoire, ce segment enregistre une baisse significative des commandes d'écrans, avec une chute de 38% au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. Une tendance qui marque un coup d'arrêt brutal après plusieurs années de croissance soutenue d'au moins 40% entre 2019 et 2023.

Un essoufflement généralisé du marché

Les difficultés touchent même les leaders du marché. Samsung, pionnier et acteur majeur du segment, voit les ventes de son Galaxy Z Flip 6 reculer de plus de 10% par rapport à son prédécesseur. Le constructeur coréen, qui détenait 52% du marché, voit sa part chuter à 40%. La situation est particulièrement préoccupante aux États-Unis et en Chine, où l'adoption reste limitée malgré une présence forte en Corée et en Europe.



Huawei, deuxième acteur du marché, connaît également des difficultés avec une part de marché qui s'est effondrée de 30% à 13% au troisième trimestre 2024. Les restrictions américaines sur l'importation de processeurs avancés et d'équipements semiconducteurs en Chine ont considérablement affecté sa capacité à innover sur le segment haut de gamme. Le duopole Samsung-Huawei, qui représentait 70% du marché, montre ainsi des signes de faiblesse alors qu'aucun autre constructeur ne parvient à s'imposer comme alternative crédible.

L'espoir Apple pour 2026

Dans ce contexte morose, l'arrivée annoncée d'Apple sur le marché des smartphones pliables au second semestre 2026 apparaît comme une lueur d'espoir. Les analystes de DSCC estiment que la position dominante d'Apple sur le segment premium pourrait revitaliser l'ensemble du marché. Leurs prévisions tablent sur une croissance record de plus de 30% en 2026, suivie d'une progression d'au moins 20% en 2027 et 2028.



Les premières informations concernant l'iPhone pliable suggèrent qu'Apple opterait pour un format "clamshell" comparable au Galaxy Z Flip, avec un écran de 7,9 à 8,3 pouces se pliant verticalement. Cette approche permettrait de conserver les atouts d'un iPhone traditionnel tout en offrant les avantages d'un format compact une fois replié. La réputation d'Apple en matière d'innovation et de finition pourrait également résoudre certains freins actuels du marché, notamment en termes de durabilité et d'expérience utilisateur. Dans ce sens L'iPhone 17 Air ultra-fin qui se profile pourrait être un pas en ce sens ; Cupertino teste un nouveau design pour mieux intégrer l'écran pliant dans quelques années.



La capacité d'Apple à redynamiser ce segment dépendra toutefois de sa faculté à proposer des cas d'usage convaincants et à justifier un prix premium sur un marché déjà positionné sur le haut de gamme. L'histoire a montré que l'entreprise de Cupertino a souvent su transformer des marchés émergents en succès grand public, comme elle l'a fait avec les smartphones, les tablettes ou plus récemment les montres connectées. Le pari est désormais de réitérer cette performance sur le segment des smartphones pliables, un défi qui pourrait redessiner les contours de l'industrie mobile pour les années à venir.



