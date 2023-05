La part de l'iPhone aux USA augmente sur T1 2023 dans un marché en déclin

Certaines catégories de niche pourraient continuer à bien se comporter malgré la faiblesse générale. Par exemple, les appareils pliables suscitent beaucoup d'enthousiasme cette année, car de plus en plus d'équipementiers prennent le train en marche, ce qui pourrait stimuler la demande d'appareils haut de gamme.

Tout ceci fait écho à l'iPad. Nous avons appris hier que les livraisons mondiales de tablettes ont diminué dans des proportions presque identiques - 18 % au lieu de 17 % en glissement annuel - et qu'Apple s'en est mieux sorti que la moyenne. Le rapport indique que l'iPad reste incontesté à court et à long terme. De même du côté du Mac, avec une baisse de 20 % l'an dernier, dans un marché tout aussi morose.

Si les livraisons d'iPhone aux États-Unis ont également diminué, elles l'ont fait plus lentement que le marché des smartphones dans son ensemble, ce qui a permis à Apple d'augmenter sa part de marché de 49 % au premier trimestre 2022 à 53 % au même trimestre cette année. L'étude ajoute que les utilisateurs américains de smartphones continuent de passer d'Android à l'iPhone.

On pourrait dire qu'il s'agit là d'un facteur parmi d'autres, car si les stocks étaient élevés, c'est parce que les vendeurs avaient surestimé la demande pendant le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les livraisons de smartphones aux États-Unis ont baissé de 17 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, les équipementiers ayant corrigé les stocks élevés des canaux et la demande des consommateurs ayant baissé en raison des pressions macroéconomiques. Le marché a connu une baisse des livraisons pour tous les principaux équipementiers après avoir enregistré un premier trimestre solide l'année dernière.

Même Apple n'a pas été épargnée par ce phénomène, bien qu'elle ait généralement réussi à maintenir la croissance du chiffre d'affaires de l'iPhone grâce à l'augmentation du prix de vente moyen des modèles plus coûteux. L'iPhone 14 Pro est vendu 1 329 € de base en France par exemple, sauf promotion . Les dernières estimations de marché de Counterpoint indiquent que les livraisons de smartphones aux États-Unis ont chuté de 17 % en glissement annuel au premier trimestre, et ce pour deux raisons.

Après un coup de fouet dû à la pandémie en 2020, 2021 et 2022, la tendance à long terme est de nouveau au déclin du marché, en particulier dans les pays matures comme les États-Unis. Cette tendance reflète le fait que les smartphones eux-mêmes sont une technologie mature, avec plus de changements mineurs que de nouveautés indispensables. Alors que les utilisateurs procédaient autrefois à une mise à niveau tous les 1 à 2 ans, le cycle de mise à niveau moyen est aujourd'hui de l'ordre de 3 à 4 ans.

