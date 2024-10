En 2023, l’iPhone a brillé sur le marché des smartphones haut de gamme

Si Apple est absent sur le marché des smartphones d’entrée de gamme, quasiment inexistant sur les smartphones de milieu de gamme, le géant californien domine très largement le marché des smartphones haut de gamme. Un récent rapport relayé par Patently montre qu’en 2023, Apple a fait mal à ses concurrents qui visent eux aussi les smartphones premium.

L’iPhone toujours au top sur le segment du haut de gamme

En 2023, le marché des smartphones haut de gamme a connu une croissance majeure, avec une hausse de 6% des ventes mondiales. Cette augmentation a été particulièrement importante dans le segment ultra-premium (smartphones coûtant plus de 1 000 $), qui a représenté plus d’un tiers des ventes totales du marché premium.



Le segment premium lui-même a joué un rôle crucial dans le marché mondial des smartphones, en représentant environ un quart des ventes totales et 60% des revenus en 2023. Cette tendance montre clairement que les smartphones haut de gamme sont devenus un domaine de croissance clé dans un marché global stagnant.

Varun Mishra, analyste principal chez Counterpoint Research, met en lumière un changement dans les habitudes d’achat des consommateurs. Il note une volonté accrue de dépenser davantage pour acquérir des appareils de meilleure qualité et qui vont durer plus longtemps, pour repousser le plus loin possible la nécessité d’un renouvellement de smartphone. De plus, il souligne l’importance croissante des produits phares comme symboles de statut social, l’iPhone est évidemment directement visé. L'iPhone 14 Pro, puis l'iPhone 15 Pro qui se vend extrêmement bien.



Du côté des marchés émergents, on remarque une tendance à passer directement du milieu de gamme au haut de gamme, ce qui est un changement majeur dans les habitudes de consommation. La croissance du marché premium a été principalement tirée par plusieurs régions clés : la Chine, l’Europe occidentale, l’Inde, ainsi que les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique. Parmi ces marchés, l’Inde s’est distinguée comme le marché premium à la croissance la plus rapide.



En 2023, Apple a maintenu sa position de leader sur le marché premium. Cependant, la marque a vu sa part de marché légèrement diminuer, principalement en raison de la résurgence de Huawei en Chine et des solides performances de Samsung avec ses Galaxy. Malgré cette concurrence, l’attrait de l’iPhone dans le segment haut de gamme reste indéniable.



Une autre performance qu’il faut aussi mentionner, c’est l’essor des smartphones pliables. Ils sont devenus un facteur de différenciation clé dans le segment premium, offrant de nouvelles expériences aux consommateurs. Par chance, des acteurs comme Samsung peuvent en vendre facilement sans la concurrence d’Apple qui ne propose toujours pas d’iPhone pliable.



2023 a été une année de réussite et d’innovation pour le marché des smartphones haut de gamme, avec l’iPhone d’Apple brillant particulièrement dans ce segment. Les tendances actuelles indiquent que cette dynamique pourrait se poursuivre, avec des innovations continues et une demande croissante pour des appareils de qualité supérieure.