La part de marché mondial de l'iPhone augmente en 2023, la concurrence est en chute libre !

Si Apple peut parfois avoir des difficultés avec les ventes d'iPad, de HomePod ou d'Apple TV, le géant californien peut toujours compter sur un produit gagnant pour ses revenus financiers : l'iPhone. Alors que le marché mondial des smartphones subit une baisse impressionnante des expéditions, la seule entreprise qui arrive à convaincre les consommateurs et générer des ventes : c'est Apple.

L'iPhone confirme sa puissance

Selon le dernier rapport du cabinet d'analyse Counterpoint Research, les expéditions de smartphones cette année ont atteint leur plus bas niveau en dix ans. Cependant, dans ce paysage en difficulté, une marque semble défier la tendance générale : Apple. Alors que le marché des smartphones vient de vivre son mois le plus sombre en juillet et que l'on s'attend à une baisse de 6 % des ventes en glissement annuel, Apple est sur le point de réaliser un exploit retentissant : devenir le plus grand vendeur de smartphones au monde.

L'une des surprises découvertes par Counterpoint, c'est que malgré les défis économiques mondiaux en 2023, les smartphones haut de gamme, tels que l'iPhone 14 Pro, semblent mieux résister et se vendent même mieux que les modèles moins onéreux. C'est une tendance intéressante, car elle révèle un décalage entre la situation économique mondiale et les habitudes d'achat de smartphones, comme l'a souligné Jeff Fieldhack, directeur de la recherche pour l'Amérique du Nord.



Actuellement, la différence entre Apple et le vendeur leader du marché des smartphones est si minime qu'elle équivaut à quelques jours de ventes seulement. Si Apple parvient à maintenir le rythme et surtout à éviter les problèmes de production avec son iPhone 15, il est fort probable que la firme de Cupertino s'empare de la première place mondiale en termes de ventes de smartphones d'ici la fin de l'année.



