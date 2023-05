Apple a doublé sa part de marché de l'iPhone en Colombie au T1 2023

Selon un dernier rapport, les expéditions de smartphones en Colombie ont enregistré une baisse de 9 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, soit le plus faible volume depuis le premier trimestre 2020. Si l'inflation et l'incertitude géo-politique jouent sur les ventes, Apple a tout de même doublé sa part de marché au cours du trimestre, dépassant Motorola et se positionnant à la quatrième place. Une bonne nouvelle après ses exploits aux USA ou encore en Inde.

Apple en hausse en Colombie

Lors de la conférence téléphonique suivant les résultats financiers d'Apple le 4 mai, le PDG de la société a déclaré : "Nous avons enregistré un record historique pour nos services et un record pour l'iPhone au cours du trimestre de mars". Tim Cook a souligné les performances exceptionnelles du Mexique et du Brésil en Amérique latine, où des records historiques ont été établis.

Cependant, le patron n'a pas évoqué les excellents résultats obtenus en Colombie. Selon un nouveau rapport de Counterpoint, spécialement concentré sur le marché colombien des smartphones, Apple a doublé sa part de marché au premier trimestre 2023. La société a dépassé Motorola, qui occupait la quatrième position depuis un certain temps. Motorola est passé de 12 % de parts de marché au premier trimestre 2022 à 5 % au premier trimestre 2023.

Selon Counterpoint, Apple a enregistré une augmentation de 60 % du volume des livraisons par rapport à l'année précédente, principalement en raison du lancement tardif de la série iPhone 14 en Colombie. L'iPhone 11, qui a été le modèle le plus vendu d'Apple en Colombie, a également contribué à ces résultats positifs.

Ce qui se passe en Colombie n'est pas forcément intéressant pour les lecteurs francophones que vous êtes, mais c'est un bon marqueur pour ceux qui suivent l'évolution de la société, que ce soit par plaisir ou pour investir dans les actions AAPL par exemple.