Apple TV+ : la part de marché aux US reste faible au T1 2024

Apple TV+ offre dans son catalogue des programmes originaux formidable au scénario d’une grande qualité et très souvent avec des castings VIP. Malheureusement, le service de streaming d’Apple n’arrive pas à se démarquer de la concurrence. Année après année, Apple TV+ reste en bas du classement dès qu’on aborde les parts de marché. Cette mauvaise performance qui dure depuis longtemps aux États-Unis comme dans le reste du monde devient légèrement inquiétante pour l’avenir du service…

Apple TV+ se retrouve a égalité avec Paramount+ aux US

Dans le secteur des services de streaming, chaque point de part de marché représente une bataille acharnée pour l’attention et la fidélité des abonnés. Le premier trimestre de 2024 a révélé des tendances pas très surprenante aux États-Unis, particulièrement pour Apple TV+. Selon les données récentes de JustWatch, un observateur clé du marché du streaming, Apple TV+ affiche une part de marché de 8 % aux États-Unis, soit une augmentation modeste de 1 %. Bien que cette progression puisse sembler mineure, elle indique une croissance stable pour le service, ce qui signifie que le nombre de nouvelles souscriptions a surpassé celui des résiliations.



Ce même chiffre de 8 % est également partagé par Paramount+, plaçant ces deux acteurs à égalité dans un contexte ultra compétitif. Néanmoins, quand on les compare aux géants du secteur, l’écart devient plus évident. Amazon Prime Video et Netflix dominent le marché avec respectivement 22 % et 21 % de part de marché, se positionnant en première et deuxième place. Derrière eux, Max (HBO) occupe la troisième place avec 14 %.

Selon le rapport, Max, Disney+, et Hulu sont les seuls services à avoir vu leur nombre d’abonnés diminuer au cours de ce trimestre. Bien sûr, rien de dramatique, mais cela montre que ces services souffrent peut-être de nouveaux contenus attractifs.



Le classement complet des parts de marché pour le premier trimestre de 2024 aux États-Unis se présente comme suit :



1. Amazon Prime Video : 22 %

2. Netflix : 21 %

3. Max (HBO) : 14 %

4. Disney+ : 11 %

5. Hulu : 10 %

6. Paramount+ : 8 %

7. Apple TV+ : 8 %

8. Autres : 6 %



Malgré sa croissance, la part de marché d’Apple TV+ reste très faible comparée à ses principaux rivaux. Toutefois, cette progression, même modeste, témoigne d’une certaine capacité à séduire de nouveaux abonnés face à une concurrence féroce. Pour Apple TV+, le défi sera de maintenir cette légère dynamique positive, d’innover et de proposer des contenus originaux attractifs qui peuvent véritablement captiver le public et, espérons-le, changer la donne dans les trimestres à venir.

