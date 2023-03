Streaming : la part de marché de Paramount+ vient de dépasser celle d'Apple TV+

Lancé approximativement dans la même période qu'Apple TV+, le service de streaming Paramount+ vient de dépasser en termes de part de marché le service d'Apple. Un rapport de JustWatch dévoile cette information prouve une fois de plus la difficulté qu'a Apple à recruter de nouveaux abonnés et à les fidéliser sur Apple TV+.

Paramount+ fait mieux qu'Apple TV+

Disponible en France depuis peu de temps, Paramount+, c'est le nouveau service de streaming qui rassemble les contenus de Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior et des programmes originaux. Vous pouvez retrouver le dernier film de Teen Wolf, les Scream, les films Star Trek, les saisons de South Park, l'émission Catfish...

Autrement dit, une tonne de contenus de différentes thématiques. Du côté d'Apple TV+, vous ne retrouverez qu'une chose : des créations originales, qui sont d'une qualité exceptionnelle, mais qui ne sont pas assez nombreuses pour offrir un catalogue similaire à celui de Paramount+.



On le sait, la stratégie d'Apple avec son service de streaming handicape l'évolution de la part de marché de celui-ci. Apple s'est fait doubler par Disney+, HBO Max et aujourd'hui par Paramount+, mais aucun déclic ne semble arriver dans l'esprit des dirigeants d'Apple. Peut-être qu'un jour le géant californien se mettra à acheter des contenus tiers en masse et proposera une application dédiée à son service de streaming avec des profils...

Quoi qu'il en soit, Paramount+ semble avoir profité de cette faiblesse d'Apple et a doublé le service de streaming pommé au cours du quatrième trimestre de 2022. En effet, Paramount+ possède une part de marché de 7% dans le monde contre 5% pour Apple. À noter que la firme de Cupertino baisse de 1%, car en août 2022, elle était à 6%, ce qui signifie qu'il y a eu une masse de résiliations entre temps. Cela peut s'expliquer par la hausse de prix qui a eu lieu sur la même période, le coût de l'abonnement est brutalement passé de 4,99€ à 6,99€, cette évolution tarifaire a eu lieu en France, mais aussi à l'international.



Voici le classement dévoilé par JustWatch :

Netflix (23%) Amazon Prime Video (20 %) Disney+ (18 %) HBO Max (9%) Paramount+ (7%) Apple TV+ (5%) Autres (21%)

Netflix domine toujours la première place du marché du streaming mondial, mais Amazon Prime Video se rapproche énormément de la première place. Rappelons tout de même que Prime Video a réussi à dépasser Netflix aux États-Unis sur le dernier trimestre de 2022.