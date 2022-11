Voici les contenus disponibles au lancement de Paramount+ le 1er décembre

Dans quelques jours, les Français vont pouvoir profiter d'un nouveau service de streaming qui nous vient tout droit des États-Unis (pour ne pas changer). En effet, Paramount+ va débarquer dès le 1er décembre sur nos smartphones, tablettes, téléviseurs et boîtiers connectés. Voici à quoi vous attendre dès le lancement, comme vous allez le voir... le catalogue sera très complet.

Paramount+ sera disponible à 7,99€/mois sans engagement

Il est bien loin le temps où Netflix n'avait quasiment pas de concurrence sur le secteur du streaming vidéo !

Désormais, le marché français est bien rempli avec des acteurs populaires comme Disney+ ou encore Apple TV+ qui génèrent des milliers de souscriptions tous les mois. Si on croyait que cela était enfin terminé, ce n'est pas le cas. Au cours du mois prochain, deux géants vont débarquer : Paramount+ et Universal+ qui devrait arriver dans les semaines qui suivent.



À seulement 8 jours de la sortie en France, Paramount+ vient de dévoiler les séries et films populaires qui seront disponibles dans le catalogue dès le lancement.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les contenus seront considérables et nous aurons même des programmes originaux à très gros budget. De quoi attirer les nombreux curieux qui profiteront d'une (probable) période d'essai pour découvrir Paramount+.

Les séries qui seront disponibles

Cela fait longtemps que vous n'avez pas fait de marathon à regarder la saison entière d'une nouvelle série ?

Bonne nouvelle, vous allez avoir de quoi faire, car Paramount+ va apporter une tonne de séries qui ne sont pas toutes disponibles chez Netflix, Prime Video et les autres concurrents.



Voici ce que vous retrouverez dès le 1er décembre !

Série Saison disponible I Carly Saison 1 et 2 Circeo Saison 1 Seal team Saison 1 à 6 Blue Bloods Saison 1 MacGyver (2017) Saison 1 17 ans et maman Saison 1 Dead wood Saison 1 Hawaii 5-0 Saison 1, 2 et 3 Frasier Saison 1 à 10 NCIS Saison 1 à 14 90210 Saison 1 Star-Trek Discovery Saison 1 à 4 Star-Trek: Prodigy Saison 1 Super Pumped Saison 1 The Challenge All star Saison 1 à 3 Big Nate Saison 1 Players Saison 1 Cecilia Saison 1 Queen of the Univers Saison 1 Flatbush misdemeanors Saison 1 à 2 Adriano Imperador Saison 1 Bull Saison 1 à 4 La Pat Patrouille Saison 1 à 6 South Park Saison 1 à 24 Bob L'Éponge Saison 1 à 12 Kidding Saison 1 et 2 Les Razmokets Saison 1 Cheers Saison 1 à 11 The Game Saison 1 Awkward Saison 1 à 5 Work in Progress Saison 1 et 2 Halo Saison 1 Tulsa King Saison 1 Kamp Koral : Bob la petite éponge Saison 1 1883 Saison 1 Your Honor Saison 1 Yellowjackets Saison 1 Star-trek Strange new world Saison 1 The First Lady Saison 1 The Offer Saison 1 Mayor of Kingstown Saison 1 et 2 Billions Saison 1 à 6 I Carly Saison 1 à 5 Let the Right One In Saison 1 The Man Who Fell to Earth Saison 1

Et ce n'est que pour le lancement, Paramount+ proposera d'autres nouveaux contenus les jours et semaines qui suivront. Sans surprise, le catalogue ne sera pas exactement le même qu'aux États-Unis, car cela diffère d'un pays à l'autre selon les droits de diffusion.

Les films qui seront disponibles

Côté film, Paramount+ proposera une grande quantité de films populaires qui ont fait un carton au cinéma (pour la majorité).

Voici à quoi s'attendre :

G.I.Joe le réveil du Cobra

South Park: Post covid: Le retour du covid

Flashdance

Reno 911: La traque de QAnon

Un Vent de Folie

Le Club des Ex

Grease

Grease 2

Genisys

Lolita Malgré Moi

Sex friends

La Famille Addams

Le Flic de Beverly Hills

Ninia Turtles

Ninja Turtles 2

Le Dernier Maître de l'Air

Rock Academy

Starsky et Hutch

Scream

Cluedo

Adam et ses clones

Jimmy Neutron: Boy Genius

Norbit

South Pak: Post Covid

Un ticket pour Deux

Star Trek Beyond

Star Trek Into Darkness

Star Trek VII: Générations

Star Trek VIII: Premier Contact

Top Gun

Base secrète

Morse

Mission: Impossible

Mission Impossible : Rogue nation

Mission: Impossible - Protocole fantôme

M:1-3

Sans un Bruit

Sans un Bruit 2

Transformers The Last Knight

Honor Society

Jerry & Marge Go large

American Gigolo

Steve : Bête de combat

From

Le groupe Paramount Global a dévoilé un abonnement à 7,99 euros par mois en France ou 79,90 euros par an. À titre de comparaison, aux États-Unis, elle est à 9,99 dollars par mois.

Pour ce qui est de la diffusion française, comme prévu par l'accord publié en mars entre Canal+ et Paramount, certains clients de la chaîne cryptée pourront profiter de Paramount+ sans surcoût, une bonne nouvelle pour agrémenter la partie films et séries du groupe français.



Via

Découvrez l'interface de Paramount+