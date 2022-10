Le service Paramount+ arrive le 1er décembre en France à 7,99 euros

Paramount+ a beau être disponible depuis un moment sur certains marchés, il avait fait le choix de ne pas proposer d'offre en Europe jusqu'à présent. Pour permettre un accès à ses programmes originaux et exclusifs, le groupe CBS Interactive avait d'abord évoqué un accord avec Canal+ en début d'année, avant de dévoiler tous les détails du lancement prochain.

Paramount arrive en France

Grâce à nos confrères du journal "Les Echos", les amateurs de streaming ont désormais la date, le prix et le catalogue de lancement de Paramount+.

Prix et date de Paramount+

Le groupe Paramount Global a dévoilé un abonnement à 7,99 euros par mois en France ou 79,90 euros par an. À titre de comparaison, aux États-Unis, elle est à 9,99 dollars par mois.



À ce prix, vous aurez accès à Paramount+ sera disponible sur les navigateurs, sur les applications mobiles, les téléviseurs connectés de Samsung, ainsi que via les. box Apple TV, Amazon Fire OS, Google TV ou Roku TV.



Le démarrage est prévu pour le 1er décembre 2022.

Offre Canal+

Pour ce qui est de la diffusion française, comme prévu par l'accord publié en mars entre Canal+ et Paramount, les clients de la chaîne cryptée pourront profiter de Paramount+ sans surcoût, une bonne nouvelle pour agrémenter la partie films et séries du groupe français.



Christophe Pinard-Legry, directeur général marketing-commerce-client de Canal+ France, a déclaré :

En cette période où les gens regardent de près leurs dépenses, un abonnement Canal+ regroupant Netflix, OCS, Disney+, Lionsgate+ et Paramount+, pour environ 35 euros, ça a vraiment du sens.

Les contenus sur Paramount+ en France

Enfin, et c'est probablement le plus important, le catalogue. Paramount est l’un des studios les plus connus d’Hollywood, ce qui en fait automatiquement un acteur important du streaming.



Sur Paramount+, on retrouvera des sagas comme Indiana Jones, Le Parrain, mais aussi la nouvelle série Halo, pour ne citer qu'eux. Les enfants auront droit à Bob l’éponge, South Park ou La Pat’Patrouille.



Alors, qui a prévu de s'abonner ? Cela commence à faire beaucoup de services avec Apple TV+, Netflix, Disney+, Prime Vidéo, MyCanal, Universal+, etc.