Nouveau service de streaming : Universal+ arrive en France avant 2023 !

Depuis l'arrivée de Disney+ avec ses nombreuses licences, le marché du streaming est devenu un véritable combat de contenus. Alors qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de nouveaux services de streaming dans l'immédiat, une annonce surprise vient de tomber. Le groupe NBCUniversal a indiqué il y a quelques heures la disponibilité prochaine d'Universal+ en France métropolitaine, un nouveau service qui promet de faire mal à Netflix et Prime Video, les deux leaders dans notre pays.

Universal+ arrive avant le 1er janvier 2023

Bonne nouvelle pour les amateurs de streaming qui cherchent toujours des contenus tout frais à regarder, un petit nouveau va bientôt arriver sur votre TV, il s'agit d'Universal+ qui va prochainement lancer ses offres en France. Le groupe NBCUniversal a révélé aujourd'hui son intention de prendre d'assaut le marché français qui est déjà bien garni avec des services comme Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+...



Cette concurrence ne fait visiblement pas peur au groupe, car Universal+ proposera des contenus populaires qui attireront forcément les fans. Ajoutons à cela des programmes originaux qui seront régulièrement mis en ligne et c'est le combo gagnant !

Quels seront les programmes ?

Sur Universal+, on profitera de séries, films et émissions qui rencontrent beaucoup de succès aux États-Unis. On pourra compter sur des contenus venant des chaines 13e Rue, Syfy, DreamWorks et même de la chaîne E!.



Autrement dit, vous retrouverez Mr Peabody & Sherman, Madagascar, Kung Fu Panda ou encore des émissions/séries comme La Famille Kardashian, New York : Crime organisé, Resident Alien...

Au niveau de son catalogue, Universal+ misera sur la qualité, mais aussi la quantité avec des "milliers d'heures de programmes" dont des créations originales qui seront peu nombreuses au lancement, mais qui arriveront en masse dans les mois et années qui suivront.

Où télécharger l'application ?

Comme ses concurrents, Universal+ utilisera la même stratégie qui consiste à offrir un accès à son application sur un maximum d'appareils. La priorité sera évidemment les smartphones et tablettes, Universal+ sera disponible dès son lancement sur l'App Store et le Google Play Store. Le service de streaming visera également les téléviseurs connectés, les consoles de jeux et même les box de nos FAI.

On imagine que NBCUniversal a déjà commencé de longues négociations pour être présent partout où les grands services de streaming sont disponibles.



Pour le moment, aucun prix n'a été communiqué. Vu la quantité hallucinante de contenus qui sera accessibles dès le lancement, il y a fort à parier qu'Universal+ se rapproche plus d'une grille tarifaire comparable à celle de Netflix plutôt qu'à celle d'Apple TV+ et Disney+.