Apple TV+ : la part de marché aux États-Unis est en progression

Depuis le début d'Apple TV+, la firme de Cupertino a fait le choix de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Cette stratégie a été bénéfique pour les cérémonies de remises de prix où les créations originales Apple reçoivent régulièrement des récompenses, mais un peu moins chez les abonnés qui estiment que le catalogue n'a pas assez de contenus par rapport à la concurrence. Toutefois, plus le temps passe et plus le catalogue se remplit, on le voit d'ailleurs sur la part de marché d'Apple aux États-Unis, les abonnés ont davantage tendance à conserver leur abonnement.

Apple TV+ bientôt sur le point de dépasser Hulu ?

Il fut un temps où Netflix était quasiment le seul service de streaming sur le marché mondial, ce temps est révolu depuis un long moment puisque désormais, on retrouve un tas de concurrents qui proposent eux aussi des contenus originaux, diversifiés et en 4K !

Quand un marché se sature avec l'arrivée d'une multitude d'acteurs, la part de marché de chaque service prend une certaine importance auprès des investisseurs et analystes, chaque service de streaming est minutieusement observé pour voir s'il arrive à résister à ses concurrents.



Dans le cas d'Apple TV+, la part de marché a toujours été timide, cela s'explique par le fait que l'application Apple TV n'est pas disponible sur autant de supports que Netflix, Prime Vidéo et Disney+, mais aussi par le fait que la quantité de contenus est globalement... décevante !



Malgré tout, Apple continue sur cette stratégie et ça semble payer puisqu'on observe une petite croissance de la part d'Apple TV+ aux États-Unis. JustWatch a annoncé en septembre que le service de streaming pommé avait atteint 6% du marché mondial du streaming. Aujourd'hui, JustWatch affirme qu'Apple TV+ est passé à 7%, la montée est lente et pénible, mais la firme de Cupertino y arrive progressivement !

Comparé aux trimestres précédents, Netflix semble avoir réussi à stopper sa perte de vitesse, cette fois-ci la part de marché se stabilise à 21%. Du côté de Prime Vidéo, on constate une légère baisse, le service de streaming passe de 20 à 19%, une perte d'abonnés qui a probablement été au profit de Disney+ qui lui augmente de 14 à 15%.



Pour le moment, le combat le plus important semble se passer entre Hulu, Apple TV+ et Paramount+, les trois services sont très proches et la tendance pourrait s'inverser sur les prochains trimestres. Il n'est pas à exclure que si Apple TV+ continue à convaincre de nouveaux abonnés, le service de streaming pourrait dépasser Hulu qui appartient au groupe Disney.



Pour continuer sa croissance, Apple maintient le prix avantageux de 4,99€/mois, augmente la disponibilité de l'application Apple TV sur de nouveaux systèmes d'exploitation et continue d'investir massivement dans les créations originales.