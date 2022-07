Apple TV+ : seulement 6% de part de marché aux États-Unis (Netflix en perte de vitesse)

Il fut un temps où Netflix était quasiment seul sur le marché du streaming, cependant en quelques années les choses ont été très vite et l'entreprise s'est retrouvée avec un tas de concurrents. Aujourd'hui, on aperçoit de nouveaux services comme Disney+, Apple TV+, HBO Max... Sans surprise, Netflix est en difficulté !

Apple TV+ est en bas du podium

Selon un récent rapport de JustWatch, le marché du streaming aux États-Unis se porte bien, les services les plus populaires parviennent à recruter en masse de nouveaux abonnés et à les persuader de rester sur le long terme grâce à leur catalogue parfois très attractif avec des créations originales exclusives.

Toutefois, cela n'est pas facile pour tout le monde, on pense par exemple à Apple TV+ qui n'arrive pas à connaître une dynamique similaire que certains de ses concurrents qui ont été lancés approximativement au même moment.



Le service de streaming d'Apple affiche seulement 6% de part de marché, une croissance extrêmement faible, car Apple TV+ était à 5% le trimestre dernier. Si le géant californien arrive à attirer de nombreux abonnés grâce à ses créations originales de grande qualité, le service est aussi confronté à énormément de résiliations à cause du refus de la direction d’Apple d'investir dans des contenus autres que des originaux.

Aux États-Unis, la part de marché de Netflix (le leader du marché) a diminué de 2% au cours du dernier trimestre. Selon certains rapports, Netfix a du mal à conserver ses abonnés depuis le début de l’année, bien que le service détient toujours une majorité du marché (21 %). En ce qui concerne HBO Max et Amazon Prime Video, le nombre d'abonnés a augmenté sur les deux plateformes, mais on constate tout de même pas mal de résiliations.

Pourquoi tant de résiliations ?

Que ça soit Netflix, Prime Video, Apple TV+, HBO Max... Les résiliations ont été nombreuses le trimestre dernier aux États-Unis. Cela s'explique par plusieurs raisons, le quotidien qui devient plus cher, les Américains choisissent d’écarter les dépenses mensuelles qui ne sont pas vitales. Du coup, les services liés au divertissement sont les premiers à être supprimé.



Puis on a les catalogues qui déçoivent, un service de streaming comme Netflix ou Prime Video qui ajoute beaucoup de contenus ne va pas forcément garder ses abonnés, il faut que tous ces contenus ajoutés intéressent, ce qui n'est pas toujours simple.



JustWatch déclare dans son rapport envoyé par mail :

Les guerres du streaming continuent de s'intensifier, Netflix perdant -2 % de parts de marché au deuxième trimestre. Des rivaux tels qu'Apple TV+, Disney+ et HBO Max ont capitalisé sur les pertes du leader du marché, et chacun a ajouté +1 % au deuxième trimestre. Netflix ne détient désormais qu'une marge de 1 % par rapport à Prime Video, et il n'y a qu'une marge de 5 % entre HBO Max et la 2ème place.

Le classement aux États-Unis :

Netflix: 21% Amazon Prime Video : 20 % HBO Max: 15% Disney+: 14% Hulu: 10% Apple TV+: 6% Paramount +: 4% Autres: 10%

Dans ce classement, on remarque qu'Amazon Prime Video n'est plus loin de détrôner Netflix et surtout que le véritable leader se trouve être le groupe Disney, car en cumulant la part de marché de Hulu et Disney+, le groupe arrive à dépasser Netflix avec 24% de part de marché !