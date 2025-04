Apple TV+ annonce une suite à Greyhound avec Tom Hanks

Apple TV+ développe une suite à l’un de ses premiers succès, Greyhound, avec Tom Hanks comme scénariste et acteur principal. Le film original, nommé aux Oscars et aux BAFA, a marqué les débuts de la plateforme de streaming, qui a bien besoin de contenu de ce calibre. Voici les premiers détails sur cette suite.

Retour de l’équipe créative et du casting

Selon Deadline, la suite de Greyhound réunira les principaux membres de l’équipe originale. Tom Hanks revient en tant que star et scénariste, accompagné du réalisateur Aaron Schneider et du producteur Gary Goetzman. Des négociations sont en cours pour que des acteurs clés, dont Stephen Graham (récemment acclamé pour Adolescence sur Netflix), reprennent leurs rôles.

Détails sur la production et l’intrigue

Le tournage débutera à Sydney, en Australie, en janvier 2026, ce qui laisse présager une sortie sur Apple TV+ au plus tôt fin 2026. La suite suivra le capitaine Krause et l’équipage du Greyhound des plages de Normandie à l’océan Pacifique, alors qu’ils jouent un rôle déterminant dans le tournant de la Seconde Guerre mondiale.

À propos du film Greyhound original

Sorti en 2020, le film Greyhound met en scène Tom Hanks dans le rôle d’un capitaine de la Navy, novice, chargé de protéger un convoi de 37 navires à travers l’Atlantique pendant la WWII. Pendant cinq jours, sans couverture aérienne, sa petite escorte affronte les U-boote nazis dans la zone périlleuse du “Black Pit” pour sécuriser des approvisionnements vitaux et des soldats. Inspiré de la bataille de l’Atlantique, Greyhound est disponible en streaming avec un abonnement Apple TV+.

Informations sur Apple TV+

Apple TV+ est proposé à 9,99 €/mois (sauf actuellement avec la promotion à 4,99 €) et inclut des séries et films acclamés comme Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Silo ou encore For All Mankind. Un accès gratuit est possible via diverses promotions.