Apple Pay bousculé en Allemagne, les banques préparent la suite

L'ouverture forcée du NFC par Apple sur les iPhones en Europe, sous la pression de Bruxelles, pourrait bien rebattre les cartes du paiement mobile en Europe. L'Allemagne semble partie pour jouer le rôle de laboratoire dans cette révolution qui se profile, en proposant son équivalent maison d'Apple Pay pour le paiement sans contact.

Les banques allemandes prêtes à se passer d'Apple Pay

L'Association nationale des banques coopératives allemandes (BVR) vient en effet d'annoncer son intention d'utiliser directement la puce NFC des iPhone via les applications de ses membres. L'objectif : contourner Apple Pay et l'application Wallet pour les quelque 100 millions de cartes Girocard en circulation, l'équivalent germanique de nos CB.

Ce projet, prévu pour 2025, concerne potentiellement 27 millions de clients. Il s'inscrit dans la droite ligne de la décision d'Apple en juillet dernier de lâcher du lest sur le contrôle exclusif de la NFC, jugé abusif par la Commission européenne.

Un tournant pour le paiement mobile en Europe ?

Si les banques allemandes parviennent à leurs fins, cela pourrait créer un précédent majeur et inciter d'autres établissements européens à leur emboîter le pas. De quoi remettre en question le modèle d'Apple Pay, qui a bâti son succès sur sa position dominante sur iOS.

Certes, il reste encore quelques verrous techniques et fonctionnels à faire sauter pour une vraie parité, comme l'a souligné la Banque centrale européenne. Mais le géant de Cupertino semble avoir pris le pli, annonçant récemment une nouvelle étape dans l'accès à la NFC, y compris hors d'Europe.

Quel impact pour les utilisateurs d'iPhone ?

Pour les millions d'utilisateurs allemands d'iPhone, ce changement pourrait signifier à terme la possibilité de payer avec leur smartphone sans passer par Apple Pay ou Wallet. Reste à voir si les alternatives proposées par les banques seront aussi pratiques et sécurisées.

Car c'est bien là le défi : offrir une expérience utilisateur au moins équivalente, sans sacrifier la confidentialité des données. Un enjeu crucial pour convaincre des consommateurs habitués à la simplicité et la fluidité de l'écosystème Apple. Il ne faudrait pas que la situation s'apparente à celle d'Android où il faut télécharger nombre d'applications tierces pour payer sans contact, quand ça fonctionne.

Quoi qu'il en soit, cette initiative allemande montre que la donne est en train de changer dans le paiement mobile. Et que le leadership d'Apple Pay, qui semblait inébranlable, pourrait bien être remis en question plus vite que prévu. À suivre de près donc, en Allemagne et au-delà.



Source