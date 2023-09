Les fournisseurs d'Apple se préparent pour l'iPad Pro OLED en 2024

Apple prévoirait de lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro avec des écrans OLED mesurant 11 pouces et 13 pouces au d'ici la fin de l'année 2024. Cette information provient de sources de la chaîne d'approvisionnement, comme le rapporte DigiTimes. Selon le rapport, certains fournisseurs d'Apple ont déjà commencé à étendre leurs capacités de production de panneaux tactiles pour se préparer au lancement à venir.

Une version majeure pour l'iPad Pro

Comme vu ces derniers jours, les prochains modèles d'iPad Pro devraient apporter plusieurs grandes nouveautés. La première et probablement la plus importante concerne l'écran. L'iPad Pro 2024 serait doté d'une dalle OLED hybride, créés à l'aide d'une combinaison de matériaux flexibles et rigides. Cette approche de conception pourrait permettre d'obtenir des appareils plus fins et plus légers que les modèles actuels.



La technologie OLED promet plusieurs avantages par rapport aux panneaux LCD existants, même avec rétro-éclairage miniLED, notamment une luminosité accrue, un taux de contraste plus élevé, une meilleure précision des couleurs et une consommation d'énergie réduite. Apple a déjà intégré des écrans OLED dans ses derniers modèles d'iPhone et d'Apple Watch, à l'exception de l'iPhone SE, plus bas de gamme.

Les modèles actuels d'iPad Pro, à partir de la version 2017, prennent en charge la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement variable entre 24Hz et 120Hz. La transition vers l'OLED pourrait potentiellement permettre des taux de rafraîchissement encore plus bas, peut-être jusqu'à 1 Hz comme l'iPhone 14 Pro, afin de préserver l'autonomie de la batterie.



Actuellement, l'iPad Pro le plus grand est doté d'un écran de 12,9 pouces, de sorte que le modèle de 13 pouces serait légèrement plus grand. Apple aurait l'intention de réduire la taille des bordures sur les futurs modèles d'iPad Pro, permettant de conserver un gabarit similaire aux tablettes actuelles.



Le rapport suggère que les fournisseurs d'Apple pourraient cesser les livraisons des modèles existants d'iPad Pro M2 avec rétroéclairage mini-LED d'ici la mi-2024, ce qui implique que ces modèles pourraient être abandonnés plutôt que d'être conservés comme une option à moindre coût.



Reste à savoir quand cet iPad Pro sortira, certaines sources évoquant début 2024, d'autres plutôt deuxième moitié de l'année. Dans tous les cas, Apple devrait inclure la puce M3 bien plus véloce ainsi qu'un nouveau Magic Keyboard en option.