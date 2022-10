Des iPad plus fins en 2024 grâce à une dalle OLED hybride

Selon un nouveau rapport publié aujourd'hui, Apple pourrait adopter une technologie OLED "hybride" pour ses iPad d'ici 2024, ce qui permettrait d'obtenir des appareils plus fins tout en réduisant les coûts de production. Ce n'est pas la première fois que ce point est abordé, il semble en tout cas de plus en plus probable que le constructeur américain suive ce chemin.

De l'OLED oui, mais hybride

Concrètement, en combinant des substrats en verre OLED rigides avec l'encapsulation d'une couche mince OLED flexible, la technologie OLED hybride rendrait les écrans plus fins que les modèles ordinaires. Le processus entraînerait également des coûts de production inférieurs à ceux des panneaux OLED flexibles, car il ne nécessite pas de couche de rétroéclairage.



La technologie OLED hybride a été mentionnée pour la première fois dans un rapport publié cet été par le média coréen The Elec, qui affirmait également qu'Apple pourrait l'adopter pour ses iPads d'ici 2024. Nos confrères assuraient d'ailleurs qu'Apple préférait l'OLED hybride aux dalles flexibles qu'elle utilise dans ses modèles d'iPhone parce que ces derniers ont tendance à se "froisser" visiblement, en particulier pour les écrans de grande taille.

Cette rumeur intervient alors que la société américaine a introduit un autre partenaire de fabrication dans sa chaîne d'approvisionnement qui sera probablement impliqué dans les prochains rafraîchissements de l'iPad Pro M2 et du MacBook Pro 14 / 16 pouces. Il s'agit de Taiwan Surface Mounting Technology (Taiwan SMT).



Le rapport affirme qu'Apple a contribué financièrement aux efforts de Taiwan SMT pour étendre sa capacité de production, avec certains équipements dédiés au processus SMT pour le rétroéclairage mini-LED, qui est plus difficile à réaliser que le rétroéclairage LED standard, car le premier implique l'utilisation de plus de composants plus petits et plus nombreux.



Actuellement, les seuls appareils Apple qui utilisent des mini-LED sont les MacBook Pro 14 et 16 pouces et l'iPad Pro M1 12,9 pouces. Ces trois appareils devraient être rafraîchis avec des puces M2 avant la fin de l'année.



Apple devrait continuer à utiliser la technologie de rétroéclairage mini-LED jusqu'à ce que la technologie OLED hybride soit arrivée à maturité et soit prête à être commercialisée, ce qui ne devrait pas se produire avant deux ans donc.