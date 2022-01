Le premier iPad OLED en 2024 avec une dalle Samsung

Il y a 59 min

iPad

Medhi Naitmazi

Apple pourrait sortir un iPad avec un écran OLED fourni par Samsung en 2024, selon un nouveau rapport en provenance des chaînes d’approvisionnement. Samsung est en train de développer l'équipement nécessaire pour créer les panneaux OLED qu'Apple souhaite pour ses iPad, mais la société de Tim Cook devra passer une commande suffisamment importante pour que le projet soit financièrement viable, sans quoi elle devra rembourser le coréen comme ce fût le cas pour l’iPhone XS et l’iPhone 12 mini par exemple.

Le premier iPad OLED d’Apple se précise

Selon The Elec, Apple et Samsung travaillaient ensemble pour créer un panneau OLED de 10,86 pouces en 2021, mais les travaux sur l'écran ont été interrompus au troisième trimestre. Apple demandait des panneaux avec une "structure en tandem à deux piles", mais le projet était trop coûteux pour Samsung et ce dernier n'était pas en mesure de tenir le cahier des charges.

Pour la deuxième essai, si Apple passe une "commande suffisamment importante", Samsung pourra finaliser ses plans de financement au cours du deuxième trimestre de 2022, en commandant l'équipement nécessaire au cours du troisième trimestre. L’usine devrait être prête en 2023 pour que Samsung puisse fabriquer des écrans destinés à un iPad OLED de 2024.



Le rapport suggère que Samsung travaille à l'expansion de ses panneaux OLED Gen 8.5 IT pour offrir la technologie qu'Apple veut au prix voulu, mais il a besoin de nouvelles machines pour le faire ainsi que de l'approbation d'Apple. Les substrats Gen 5.5 et Gen 6 actuels de Samsung rendent les panneaux trop chers car il n'y a pas assez d'unités découpées par planche.

Le développement par le fabricant sud-coréen de panneaux d'affichage d'une machine de dépôt vertical, en collaboration avec le Japonais Ulvac, pour une utilisation dans les panneaux OLED IT Gen 8.5, qui a débuté l'année dernière, était en cours en janvier 2022, selon les sources de TheElec.



L'équipement, ainsi que les masques métalliques fins (FMM) utilisés pour déposer les matériaux organiques avec précision sur le substrat, est une technologie clé nécessaire à la commercialisation des panneaux OLED Gen 8.5 IT.

Le lancement d'un iPad OLED en 2024 est donc en bonne voie avec Samsung, mais Apple pourrait également opter pour des panneaux d'un autre fournisseur d'écrans.



Des rumeurs récentes ont suggéré qu'Apple travaille actuellement avec BOE sur des panneaux OLED de grande taille destinés aux Mac et aux iPad, l'usine récemment convertie de BOE étant capable de fabriquer des écrans OLED d'une taille allant jusqu'à 15 pouces.



À l'heure actuelle, Apple utilise des écrans OLED pour l'iPhone et l'Apple Watch, mais les Macs et les iPads sont limités aux écrans LCD et mini-LED. On peut naturellement penser que l’iPad Pro sera le premier à passer à l’OLED…