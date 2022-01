BOE va produire des dalles OLED de 15 pouces pour iPad Pro

Il y a 6 heures

iPad

Medhi Naitmazi

Réagir



Le fournisseur d'Apple BOE a récemment converti l'une de ses usines en Chine dans le but de fabriquer des écrans OLED plus grands pour des appareils autres que les iPhone. The Elec évoque notamment les tablettes et ordinateurs portables, soit les iPad et les Mac. Une bonne nouvelle mais qui ne serait pas pour tout de suite.

Des dalles OLED plutôt pour les iPad

Le rapport du jour affirme que BOE vise principalement à fournir des écrans OLED pour les futurs iPad Pro, après être devenu un fournisseur d'écrans pour l'iPhone 13 en fin d’année dernière, rejoignant ainsi Samsung Display et LG. L'usine repensée sera en mesure de fabriquer des écrans de 15 pouces, mais à l’heure actuelle, Apple ne propose aucun appareil avec un écran de cette taille. Il s’agirait donc de nouveaux produits, comme envisagé par Mark Gurman de Bloomberg en juin dernier, déclarant qu'Apple avait exploré l'idée d'iPad avec des écrans plus grands. Mais le journaliste avait ajouté qu'il faudrait attendre des années avant qu'un tel produit soit commercialisé.

L'usine du fournisseur chinois aura la capacité de fabriquer des écrans OLED avec deux couches d'émission rouge, verte et bleue, ajoute le rapport, ce qui pourrait permettre aux futurs iPad Pro d'avoir des écrans nettement plus lumineux, la luminosité étant actuellement le talon d’Achille de la technologie OLED. Toutefois, il reste à voir si BOE parviendra à commercialiser ces panneaux en raison de la complexité du processus, en tout cas à un tarif compétitif.



Apple s'approvisionne actuellement en écrans OLED pour les iPhone auprès de Samsung et LG, mais elle a ouvert ce marché à BOE pour l’iPhone 13 avec une petite fraction pour commencer. Ajouter un fournisseur permet de maintenir la compétitivité entre les sous-traitants.