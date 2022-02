LG se prépare à produire des dalles OLED pour iPad

Bien malin est celui qui sait où Apple en est avec l'iPad OLED. Après plusieurs rumeurs contradictoires ces derniers mois, un nouveau rapport en provenance de la chaîne d'approvisionnement indique que le fournisseur d'écrans, LG, est engagé dans une préparation spécifique pour la production d'iPad OLED.



À un moment donné, il a été signalé qu'Apple allait passer aux écrans OLED pour l'iPad Air 5, qui devrait être lancé lors d'un événement en mars ou avril, mais nous nous attendons maintenant à ce que la technologie d'écran fasse ses débuts sur l'iPad plus tard, probablement sur la gamme iPad Pro.

Apple et la transition technologie des écrans

Rappelons pour commencer les quatre types de technologie d'affichage actuelles ou à venir sur lesquelles Apple travaille :

IPS LCD . Le plus ancien type qui est pratiquement remplacé partout, sauf sur les iPad, iPhone et Mac d'entrée de gamme.

. Le plus ancien type qui est pratiquement remplacé partout, sauf sur les iPad, iPhone et Mac d'entrée de gamme. IPS LCD avec rétroéclairage miniLED. Apple a adopté cette technologie pour les modèles iPad Pro 2021 et l'utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro 2021. Il se rapproche de l'OLED avec un contraste plus fort et une meilleure luminosité.

Apple a adopté cette technologie pour les modèles iPad Pro 2021 et l'utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro 2021. Il se rapproche de l'OLED avec un contraste plus fort et une meilleure luminosité. OLED . Arrivé en 2015 sur l'Apple Watch, l'OLED est arrivé sur l'iPhone en 2017 avec l'iPhone X. On l'attend sur les autres produits à partir de 2023.

. Arrivé en 2015 sur l'Apple Watch, l'OLED est arrivé sur l'iPhone en 2017 avec l'iPhone X. On l'attend sur les autres produits à partir de 2023. MicroLED. Cette version plus sophistiquée de l'OLED n'est pas encore disponible, car trop chère à produire en masse pour les besoins d'Apple. Elle est plus lumineuse, plus économe en énergie et ne souffre pas de brûlure. La firme s'y intéresse depuis 2014 dans ses brevets.

iPad Pro M1 2021 © iPhoneSoft

LG prépare la production de l'iPad OLED

Alors que certains comme Mong-Chi Kuo annonçaient un iPad Air 5 avec technologie OLED pour cette année, d'autres rapports ont rapidement contredit cette hypothèse. Samsung n'aurait pas trouvé le moyen de produire en quantité suffisante, et Apple se serait alors pencher vers d'autres fournisseurs.



Le rapport le plus récent indiquait que le coréen LG prévoyait de doubler la capacité de production d'une usine OLED dédiée aux écrans de petite et moyenne taille. Un nouveau rapport publié aujourd'hui dans The Elec est plus précis - et crédible.

LG Display est en train de transférer une partie de ses équipements de production OLED de la ligne E5 de son usine de Gumi, en Corée du Sud, vers son usine de Paju, a appris TheElec.



La société transférait certains de ses tendeurs __ utilisés pour déposer les matériaux OLED sur le panneau pendant la production __ vers sa ligne E6-4 dans son usine P10 de Paju, ont indiqué des sources [...].



LG Display le fait probablement en préparation de la production des panneaux OLED qu'Apple prévoit d'utiliser pour les futurs modèles d'iPad, ont-elles dit [...] L'usine abrite déjà les lignes E6-1 et E6-2 qui fabriquent les panneaux OLED pour les iPhones.

C'est important car les équipements décrits sont extrêmement fragiles, et un transport pourrait les endommager. Pour prendre ce risque, LG doit être extrêmement convaincu qu'il sera choisi par Apple pour produire des dalles OLED dans les prochains mois. On parie sur un iPad Pro 2023 avec écran OLED ?