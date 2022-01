LG va devenir un fournisseur d'écran OLED pour les prochains modèles d'iPad

Pour les écrans de ses produits, Apple choisi en priorité Samsung Display et BOE. Cependant, le géant californien a aussi un coup de cœur pour la qualité des écrans de LG Display. Selon les dernières informations révélées par ET News, Apple aurait demandé à LG de se préparer à recevoir de nombreuses commandes d'écrans OLED pour les futurs iPad.

LG un partenaire stratégique pour l'iPad ?

Entre Apple et LG, tout a commencé avec les écrans LCD des iPhone d'anciennes générations, malheureusement l'entreprise sud-coréenne a été contrainte de stopper cette activité au premier trimestre de 2021 à cause de la démocratisation de la technologie OLED.

Craignant d'être abandonné par Apple (qui est tout de même un client de la plus haute importance), LG a mis ses meilleurs éléments pour travailler autour du développement d'écrans OLED pour smartphones et tablettes.



Aujourd'hui, ce travail semble avoir payé puisque l'entreprise a réussi à attirer l'attention d'Apple pour être l'un des fournisseurs d'écrans OLED des prochaines générations d'iPad

D'après le rapport, LG Display serait en ce moment en plein "boom" en interne, la filiale chercherait à agrandir son usine située à Paju, une ville dans la province du Gyeonggi en Corée du Sud. Qui dit agrandissement, dit plus de chaines de production et donc des recrutements massifs à venir dans les prochains mois.

Pour l’instant, les détails de la nouvelle collaboration entre Apple et LG restent secrets, on ne sait pas encore la proportion des commandes qui seront envoyées à LG Display pour la gamme iPad. Cependant, on sait que la firme sud-coréenne sera en concurrence directe avec le chinois BOE qui a largement fait ses preuves dans la qualité de ses écrans OLED depuis plus d'un an.



Le fait de diviser les commandes en 2 (ou 3 avec Samsung Display ?) permet à Apple de s'assurer d'avoir un plan de secours en cas de difficulté chez un fournisseur, de plus cela motive les fournisseurs à faire toujours mieux quand il s'agit de répondre aux exigences qualité d'Apple.



LG Display démarrerait une production de masse pour les écrans OLED des prochains iPad, dès 2024. L'entreprise a seulement 2 ans pour agrandir son usine de Paju, acheter les machines nécessaires et recruter les équipes qui travailleront sur les chaines de production.



Le rapport mentionne une capacité de production pouvant aller jusqu'à 700 000 écrans par an pour commencer, ce chiffre sera évidemment progressif.

Grâce à ce contrat avec Apple, LG devrait faire plaisir à ses investisseurs puisque le chiffre d'affaires de sa filiale LG Display devrait connaître une forte augmentation.