iPad Pro 2024 : deux modèles avec écran OLED en 11 et 13 pouces (rumeur)

L'iPad Pro est l'un des modèles qui rencontrent le plus de succès dans la gamme iPad, c'est pour cela qu'Apple fait tout pour proposer les caractéristiques les plus compétitives et surtout... le meilleur écran. En 2024, l'iPad Pro devrait prendre un nouveau tournant avec une taille jusqu'à 13 pouces et de l'OLED.

Une sérieuse rumeur

Selon Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, Apple devrait proposer deux nouveaux modèles d'iPad Pro en 2024. Le géant californien travaillerait en ce moment dans ses laboratoires top secret à l'Apple Park sur des iPad Pro 11,1 pouces et 13 pouces (soit 0,1 pouce plus grand qu'actuellement).

La particularité de ces deux modèles, c'est qu'ils embarqueront un écran OLED, ce qui pourrait permettre d'obtenir plusieurs avantages lors de l'utilisation.



De nouvelles versions de l'iPad Pro OLED avaient déjà été évoquées par l'analyste Young, mais c'est la première fois que nous entendons parler de tailles d'écran améliorées de 11,1 et 13 pouces. Nous pourrions voir des bords légèrement plus fins plutôt qu'un changement dans la taille globale de la tablette.



Apple propose depuis cette année un iPad Pro 11 pouces avec un écran Multi-Touch rétroéclairé par LED et un iPad Pro de 12,9 pouces avec un écran Multi-Touch rétroéclairé par mini-LED. Apple a confiance en la technologie mini-LED, mais l'entreprise n'arrive pas à détourner son regard de l'OLED.

Les deux technologies ont leurs propres avantages et inconvénients. Le mini-LED va offrir des noirs plus profonds ainsi que des couleurs plus vives, on parle même de couleurs plus prononcées que l'OLED. Du côté de la technologie OLED, on retrouve une qualité presque similaire au mini-LED, mais avec un contraste supérieur, une gamme de couleurs plus étendue, un temps de réponse nettement meilleur et des taux de rafraîchissement plus fluides.



Apple sait que l'iPad Pro est beaucoup exploité pour de longues sessions gaming, l'OLED fournit une meilleure expérience dans ce type d'utilisation. Toutefois, pour d'autres usages, le mini-LED peut être plus avantageux.



Si on en croit cette rumeur de l'analyste Ross Young, Apple semble donner plus d'importance à l'OLED qu'au mini-LED pour le futur des iPad Pro. Que ce soit l'un ou l'autre, les consommateurs en sortiront gagnant puisque les deux technologies procurent des atouts considérables.



Il y a quelques mois, d'autres rapports venant de DigiTimes et The Elec ont également mentionné l'arrivée prochaine d'iPad Pro avec des écrans OLED avec une taille légèrement plus grande. La seule différence par rapport à la déclaration de Ross Young, c'est qu'aucun des rapports n'avait pu apporter autant de précision sur la nouvelle taille des iPad Pro.